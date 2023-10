Lidl innove avec son compresseur à 163 euros : une véritable révolution pour l’entretien de votre véhicule.

Découvrez le compresseur ultrasilencieux de Lidl, un outil de haute technologie qui se distingue avec son moteur 2 cylindres exceptionnellement silencieux et sa cuve de 24 L. Proposé au tarif de 163.0 euros, ce compresseur de haute puissance, fonctionnant jusqu'à 8 bars, se révèle être un allié incontournable pour tous vos travaux nécessitant une pression d'air constante et fiable. Doté d'un moteur sans huile nécessitant peu d'entretien, cela fait de lui un choix écologique et économique. Découvrez maintenant le produit Lidl présent dans l'image ci-dessous!

Connaissez-vous le nouveau compresseur silencieux Lidl à 163€ ? C'est une révolution technologique incontournable pour tous ceux qui prennent soin de leurs véhicules. Pour un prix abordable, vous pouvez avoir un outil d'entretien de voiture à la fois puissant et silencieux.

Compresseur silencieux Lidl à 163€: l'innovation à portée de main.

Le nouveau compresseur de Lidl est une véritable innovation. Avec une capacité de cuve de 24 L, un réglage continu de 0 à 8 bars et un moteur 2 cylindres ultrasilencieux, il est bien plus performance que les compresseurs standards du marché. De plus, son niveau sonore est de 69 dB seulement, grâce à une construction spéciale qui réduit le bruit.

En outre, son moteur sans huile nécessite peu d'entretien, ce qui vous permet d'économiser sur les coûts de maintenance.

Puissance et efficacité: le compresseur Lidl révolutionne l'entretien de véhicule.

Le compresseur Lidl offre une puissance d'aspiration de 213 l/minutes et une vitesse de 2 850 tr/minutes. Cela vous permet de terminer vos travaux d'entretien de véhicule rapidement et efficacement.

Puissance : 1 100 W (à 230 V)

Vitesse : 2 850 tr/minutes

Puissance d'aspiration : 213 l/minutes

Le secret du compresseur Lidl : acier, aluminium et plastique de qualité.

Le compresseur Lidl est construit avec des matériaux de qualité supérieure comme l'acier, l'aluminium et le plastique, ce qui garantit sa durabilité et sa résistance aux conditions difficiles d'utilisation.

En conclusion, le compresseur silencieux Lidl à 163€ offre une véritable révolution technologique pour l'entretien de votre véhicule. Avec sa puissance, sa performance, sa construction silencieuse et ses matériaux de qualité, il vous garantit une expérience d'entretien de voiture sans égal pour un prix de 163.0 euros.

FAQ

Quelle est la capacité de cuve du compresseur Lidl ? La capacité de cuve du compresseur est de 24 L.

Quelle est le niveau sonore du compresseur? Le niveau sonore du compresseur est de 69 dB.

Quels sont les matériaux de construction du compresseur? Le compresseur est construit avec de l'acier, de l'aluminium et du plastique de haute qualité.