Ces produits Lidl pourraient quitter les étagères suite à un différend avec les fournisseurs : une tournure inattendue

Lidl persiste dans son ambition et maintient son intensité. En effet, la chaîne est en train de mener d’importantes discussions commerciales avec les acteurs industriels.

Les négociations commerciales difficiles : Le défi de Lidl avec ses fournisseurs

Les tensions augmentent entre Lidl et ses fournisseurs au bord du dénouement des négociations commerciales. Michel Biero, l’homme à la tête des achats et du marketing pour la branche italienne du distributeur, a donné un aperçu inquiétant de l’avenir de certaines marques dans les magasins de Lidl. Cela provient de désaccords persistants entre Lidl et certains de ses fournisseurs.

Au cœur de ces négociations, le 28 février, Michel Biero a signifié lors d’une interview accordée à BFM Business que certaines marques pourraient être retirées des rayons de Lidl. Il a mis en évidence un conflit avec les fournisseurs, déclarant : Un ou deux fournisseurs de Lidl risquent de ne plus être dans les rayons dans les semaines à venir. Quand on vous demande de 15 à 20% de hausse sans justification, je ne peux pas accepter.

Entre transparence et défiance : Lidl et le défi des relations fournisseurs

Malgré les discussions en cours, à quelques heures de la fin des négociations, Michel Biero a exprimé son insatisfaction sur le manque de transparence de certains fournisseurs. Il a déploré que cette situation ait engendré une relation de défiance dans le pays, contrairement à d’autres où cette relation est plus apaisée.

Dans le même contexte, il est important de noter que même dans les magasins Lidl en Allemagne, les marques nationales ne représentent que 10% des produits présents. Cette proportion pourrait encore diminuer en raison des problèmes actuels avec les fournisseurs.

Gestion des hausses de prix : comment Lidl envisage une hausse de 10% jusqu’à l’été

En raison des dissensions avec les fournisseurs, certains produits pourraient quitter les rayons de Lidl. Outre les augmentations déjà négociées, Michel Biero a annoncé de nouvelles hausses, qui devraient atteindre 10% dès le mois de mars dans les magasins Lidl. Il a précisé: Je ne parlerais pas de ‘mars rouge’ mais d’un semestre compliqué. Je table sur une hausse de 10% jusqu’à l’été avant une stabilisation et j’espère un recul après.

Pour atténuer l’impact de ces augmentations, Lidl prévoit de réduire ses marges. Même si le chef de l’État a invité les enseignes à faire plus d’efforts, le directeur de Lidl estime que les fournisseurs doivent également contribuer. Il a conclu en affirmant que les efforts doivent être partagés.

En conclusion, face aux difficiles négociations commerciales, Lidl envisage une augmentation de prix de 10% à partir de mars. En dépit des dissensions avec les fournisseurs, la société s’efforce de maintenir un assortiment varié en magasin. Toutefois, certains produits pourraient disparaître des rayons en raison de ces conflits. Il reste à voir comment ces changements affecteront le paysage des produits disponibles dans les magasins Lidl.