Ce week-end, Lidl lance cette batterie PARKSIDE pour transformer votre outillage à moins de 30 euros !

Découvrez la batterie lithium-ion de Lidl, un produit phare de la série PARKSIDE X 12 V Team. Avec une tension nominale de 12V et une capacité de 5Ah, cette batterie assure une alimentation optimale et régulière pour vos appareils. Sa conception en plastique robuste et son poids plume de 400g en font un allié de choix pour vos travaux. Au prix très attractif de 29,99 euros, cette batterie performante s’inscrit comme un investissement judicieux. Explorez tous les appareils compatibles avec ce produit sur notre site. Poursuivez la lecture pour découvrir le produit Lidl dans l’image ci-dessous.

Batterie PARKSIDE Lidl : autonomie prolongée à petit prix

Disponible ce week-end chez Lidl, une nouvelle solution d’alimentation est à découvrir pour tous les tenants du bricolage. En effet, la Batterie PARKSIDE, commercialisée au tarif de 29.99 euros, se présente comme une opportunité à saisir pour allier économie et performance.

Détaillons ensemble ses caractéristiques. Dotée d’une batterie lithium-ion, elle promet une ressource de batterie plus élevée grâce à des cellules uniformément chargées. Sa capacité de 5 Ah maximise le potentiel de charge, ce qui garantit une autonomie prolongée lors de vos travaux.

Le weekend chez Lidl : révolutionnez votre outillage pour 29,99€

Que vous soyez un bricoleur du dimanche ou un professionnel, cette batterie PARKSIDE, à moins de 30 euros, transformera votre outillage. Elle offre une tension nominale de 12 V, et possède les dimensions suivantes: environ 9,1 x 6,6 x 10,4 cm pour un poids de 400g. Pratique, elle se révèle être un véritable atout pour tous vos travaux.

PARKSIDE de Lidl : compatibilité, polyvalence, et performance maximale

Polyvalente, cette batterie est compatible avec tous les appareils de la série PARKSIDE X 12 V Team. Elle maximise non seulement le potentiel de charge, mais également la performance de vos outils. Un investissement rentable pour tous les amateurs de bricolage.

En conclusion, avec la Batterie PARKSIDE de Lidl à 29.99 euros, vous bénéficierez d’une autonomie prolongée, d’une grande compatibilité et d’une performance maximale. N’hésitez plus et profitez de cette offre exceptionnelle !

FAQ

Quel est le prix de la Batterie PARKSIDE chez Lidl ? La Batterie PARKSIDE est disponible chez Lidl au tarif de 29.99 euros.

Quelle est la capacité de la Batterie PARKSIDE ? La Batterie PARKSIDE a une capacité de 5 Ah.

La Batterie PARKSIDE est-elle compatible avec tous les appareils ? Oui, la Batterie PARKSIDE est compatible avec tous les appareils de la série PARKSIDE X 12 V Team.