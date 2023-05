Cultiver des tomates, des fraises et des pommes de terre : redécouvrons ensemble le potager en 2020 grâce à Google

Au coeur de la tendance actuelle de consommer local et durable, cultiver son propre potager revient en force en 2020. Dans cette ère moderne et connectée, Google nous offre des services innovants pour nous accompagner dans l’aventure du jardinage. De la plantation à la récolte, redécouvrez les secrets d’un potager réussi en cultivant des tomates juteuses, des fraises parfumées et des pommes de terre savoureuses. À travers des conseils avisés, des astuces inédites et des techniques adaptées, nous vous invitons à créer un espace vert, source de bien-être et de fierté. Vous apprendrez à connaître les besoins spécifiques de ces plantes, leurs meilleures associations, et comment les protéger des maladies ou des nuisibles. Enrichissez votre expérience horticole en utilisant les outils numériques mis à disposition par Google et faites de votre potager un véritable havre de vie dans votre quotidien. Retroussons donc nos manches et redonnons vie à nos jardins avec l’aide précieuse de Google.

Le jardinage est une activité qui passionne de plus en plus de personnes, notamment avec les tendances éco-responsables qui émergent ces dernières années. Se lancer dans la culture de tomates, fraises et pommes de terre permet non seulement de se reconnecter à la nature, mais aussi de bénéficier de récoltes savoureuses et saines. Dans cet article, nous vous proposons de redécouvrir l’art du potager, et nous verrons comment Google facilite cette pratique en 2020.

Astuces pour cultiver des tomates réussies

Pour obtenir une belle récolte de tomates, il est important de bien choisir le type de tomate que l’on souhaite cultiver. Optez pour des variétés adaptées à votre région et aux conditions climatiques. Pensez également à espacer suffisamment les plants, afin de leur offrir suffisamment d’espace pour se développer. Un bon drainage est également essentiel pour éviter les maladies liées à l’excès d’eau.

Par ailleurs, la taille des plants de tomates est une étape importante pour maximiser la production de fruits. Éliminez régulièrement les gourmands, ces petites pousses qui apparaissent entre les feuilles et les tiges principales. Cela permettra à la plante de concentrer son énergie sur la production de fruits. Pour favoriser la pollinisation, vous pouvez également secouer légèrement les fleurs lors de leur apparition.

Les secrets d’une belle récolte de fraises

Les fraises sont des fruits délicieux et faciles à cultiver. Pour obtenir de belles récoltes, veillez à choisir des plants adaptés à votre climat et à votre sol. Privilégiez les variétés remontantes, qui produisent des fruits tout au long de la saison. Ensuite, installez les plants de fraises dans un sol riche en matière organique, bien drainé et exposé au soleil.

Un paillage est recommandé pour conserver l’humidité du sol et éviter que les fraises ne soient en contact direct avec la terre. Enfin, n’oubliez pas de protéger vos plants des oiseaux qui apprécient également les fruits juteux en installant des filets de protection ou des épouvantails.

Maximiser la production de pommes de terre

Les pommes de terre sont des légumes très appréciés pour leur polyvalence en cuisine. Pour maximiser leur production, il est essentiel de bien choisir le type de pomme de terre à cultiver. Optez pour des variétés résistantes aux maladies et aux parasites, et adaptées à votre région. Il est également important de respecter la rotation des cultures : ne plantez pas de pommes de terre au même endroit deux années de suite.

Par ailleurs, pensez à butter les pommes de terre en cours de culture, en ramenant de la terre autour des pieds pour favoriser le développement des tubercules. Enfin, récoltez les pommes de terre au bon moment : les pommes de terre nouvelles peuvent être récoltées dès que les fleurs sont fanées, tandis que les pommes de terre de conservation sont à récolter lorsque le feuillage est complètement desséché.

Comment Google facilite votre potager en 2020

Grâce à ses nombreuses innovations, Google facilite grandement le jardinage en 2020. L’assistant vocal Google Home permet, entre autres, de se renseigner sur les conditions climatiques, d’accéder à des conseils de jardinage personnalisés, ou encore de gérer l’arrosage grâce à des systèmes connectés. De plus, Google Earth aide à planifier et organiser son potager en offrant une vue aérienne de son terrain, facilitant ainsi la rotation des cultures.

Les tendances du jardinage à ne pas manquer

En 2023, certaines tendances du jardinage sont particulièrement intéressantes : l’utilisation de techniques écologiques et respectueuses de l’environnement, comme la permaculture, le jardinage surélevé, et la culture en lasagnes. L’échange de graines et de plants entre jardiniers, via des réseaux sociaux et des applications mobiles, favorise également la diversité des cultures et la solidarité entre passionnés.

Pour aller plus loin dans votre découverte du jardinage, n’hésitez pas à consulter les ouvrages et revues spécialisées suivants :

« Le potager du paresseux » de Didier Helmstetter

« Rustica pratique : réussir votre potager »

« L’ABC du potager bio » de Karine Léchot

