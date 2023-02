Non, L’Apple TV ne peut pas fonctionner en streaming sur Chromecast

Alors que les téléviseurs intelligents d’Apple sont populaires pour leurs fonctionnalités novatrices, cela ne signifie pas qu’ils peuvent tout faire. Malheureusement, le streaming à partir d’Apple TV sur Google Chromecast n’est pas possible. Cette restriction gêne les utilisateurs d’Apple TV qui peuvent se retrouver coincés entre deux systèmes pour leurs divertissements. Bien que cela ne soit peut-être pas la solution la plus pratique, Apple et Google ont prévu des alternatives: le partage écran, le partage multimédia et le streaming Airplay. Cependant, elles sont limitées et peuvent ne pas être suffisantes. Heureusement, il existe des applications tierces qui peuvent aider à combler ce fossé entre Apple et Google.

Les téléviseurs intelligents sont à la mode et Apple TV et Chromecast sont les deux appareils de streaming les plus populaires sur le marché. Bien qu’ils offrent des fonctionnalités comparables, il y a des différences entre Apple TV et Chromecast. La question la plus fréquemment posée est de savoir si Apple TV peut fonctionner en streaming sur Chromecast. La réponse est non, Apple TV ne peut pas fonctionner en streaming sur Chromecast.

Les différences entre Apple TV et Chromecast

Apple TV et Chromecast sont tous les deux des appareils de streaming qui peuvent être connectés à un téléviseur et qui donnent accès à des services de streaming tels que Netflix, Hulu, HBO Go et Amazon Prime Video. Bien qu’ils offrent des fonctionnalités similaires, ils sont conçus de manière très différente.

Apple TV est un appareil autonome qui dispose d’une télécommande et d’une interface graphique. Il est conçu pour être connecté à un téléviseur et il fonctionne avec le système d’exploitation iOS d’Apple. Chromecast, en revanche, est un petit appareil qui se connecte à un téléviseur à l’aide d’un port HDMI. Il est contrôlé à l’aide d’un téléphone ou d’une tablette et fonctionne avec le système d’exploitation Android de Google.

Compatibilité entre Apple TV et Chromecast

Bien que les deux appareils soient conçus de manière différente, ils sont tous les deux compatibles avec les services de streaming populaires. Cependant, ils ne sont pas compatibles entre eux. Il n’est pas possible de streamer du contenu Apple TV sur un appareil Chromecast ou vice-versa. Les utilisateurs qui souhaitent streamer du contenu sur un téléviseur devront donc utiliser un appareil Apple TV ou Chromecast spécifique.

Les limites du streaming sur Chromecast

Bien que Chromecast offre une variété de services de streaming, il ne fonctionne pas avec tous les services. Par exemple, Chromecast ne prend pas en charge le streaming à partir de services tels que Hulu Plus ou Vudu. De plus, Chromecast ne prend pas en charge les formats de vidéo tels que H.264 ou MPEG-4. Cela signifie que certains de vos contenus préférés ne peuvent pas être streamés sur Chromecast.

Les avantages à utiliser Apple TV

Apple TV offre une variété de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur Chromecast. Apple TV prend en charge une variété de formats de vidéo, y compris H.264 et MPEG-4. Cela signifie qu’il est possible de streamer plus de contenu sur Apple TV que sur Chromecast. De plus, Apple TV est compatible avec de nombreux services de streaming, dont Hulu Plus et Vudu. Cela signifie que les utilisateurs peuvent accéder à une plus grande variété de contenu sur leur téléviseur.

Comment configurer Apple TV pour le streaming

Apple TV est facile à configurer pour le streaming. Tout d’abord, branchez l’appareil à votre téléviseur et allumez-le. Ensuite, connectez Apple TV à votre réseau Wi-Fi. Une fois que l’appareil est connecté à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à votre compte Apple et commencer à regarder des films et des émissions de télévision en streaming. Vous pouvez également ajouter des applications et des jeux à votre Apple TV.

