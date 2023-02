Ajouter un ami sur Snapchat peut être un défi, surtout si vous ne connaissez pas la personne. Heureusement, il existe une astuce très utile qui permet d’éviter cette tâche : capturer l’écran. Grâce à cette astuce, il est possible d’ajouter un ami en un éclair. Vous devez simplement scanner ou prendre une photo de votre écran pour obtenir le code QR de votre ami. Une fois le code obtenu, vous pouvez le scanner directement depuis votre application Snapchat et ainsi ajouter votre nouvel ami. C’est un moyen très pratique et simple pour ajouter un ami sur Snapchat. Alors, n’oubliez pas d’utiliser cet astuce et découvrez-en les bénéfices !

Snapchat est une application de médias sociaux très populaire en ce moment. Elle permet aux utilisateurs de partager des images, des vidéos, des messages et plus encore avec leurs amis. Une caractéristique intéressante de Snapchat est la capture d’écran, qui vous permet d’ajouter des amis et des contacts à votre liste Snapchat. Mais comment ajouter quelqu’un sur Snapchat en un éclair grâce à la capture d’écran ? Découvrez dans cet article comment cela fonctionne.

Découvrez la capture d’écran de Snapchat

La capture d’écran de Snapchat est une fonctionnalité très pratique qui vous permet d’ajouter des amis et des contacts à votre liste Snapchat en un éclair. Il suffit de prendre une capture d’écran d’un post, d’une image, d’une vidéo ou d’un autre type de message Snapchat. Une fois la capture d’écran prise, un lien vers le post d’origine s’affichera et vous pourrez l’envoyer à vos amis et contacts. Cela vous permet d’ajouter des contacts à votre liste Snapchat beaucoup plus rapidement et facilement qu’en ajoutant manuellement leurs noms.

Utiliser la capture d’écran pour ajouter des contacts

Lorsque vous prenez une capture d’écran d’un post Snapchat, vous voyez une icône de partage dans la barre d’outils. Cliquez sur l’icône et vous serez invité à entrer le nom d’utilisateur d’une personne à qui vous souhaitez envoyer le post. Entrez le nom d’utilisateur de la personne et appuyez sur Ajouter, puis appuyez sur le bouton Envoyer pour confirmer votre choix. Une fois le post envoyé, la personne à qui vous l’avez envoyé sera ajoutée à votre liste d’amis Snapchat. Il est important de noter que cette fonctionnalité ne fonctionne que si la personne à qui vous envoyez le post a un compte Snapchat actif. Si la personne n’a pas un compte actif, la fonctionnalité ne fonctionnera pas.

Les étapes pour ajouter des amis à Snapchat grâce à la capture d’écran

Ajouter des amis à Snapchat grâce à la capture d’écran est très simple et rapide. Voici les étapes à suivre pour ajouter des amis à votre liste Snapchat en un éclair :

Ouvrez Snapchat et prenez une capture d’écran du post duquel vous souhaitez ajouter des amis.

Lorsque la capture d’écran a été prise, cliquez sur l’icône de partage et entrez le nom d’utilisateur de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer le post.

Appuyez sur Ajouter puis sur Envoyer pour confirmer votre choix.

La personne que vous avez ajoutée est maintenant ajoutée à votre liste d’amis.

Quels avantages à ajouter des contacts avec la capture d’écran ?

Ajouter des contacts à votre liste Snapchat en un éclair grâce à la capture d’écran est très pratique et peut vous faire gagner du temps. En effet, vous n’avez pas à rechercher le nom d’utilisateur des personnes à ajouter et à entrer leur nom manuellement. Vous pouvez ajouter des contacts à votre liste Snapchat en quelques secondes. De plus, vous pouvez également ajouter des contacts avec leurs noms et leur adresse e-mail, ce qui est encore plus pratique.

Comprendre en un éclair comment ajouter quelqu’un sur Snapchat

Avec la fonctionnalité de capture d’écran de Snapchat, vous pouvez ajouter des contacts à votre liste Snapchat en un éclair. Il vous suffit de prendre une capture d’écran d’un post, d’une image, d’une vidéo ou d’un autre type de message Snapchat. Une fois la capture d’écran prise, un lien vers le post d’origine s’affichera et vous pourrez l’envoyer à vos amis et contacts. Vous pouvez également ajouter des contacts à votre liste Snapchat avec leurs noms et leur adresse e-mail. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez ajouter des contacts à votre liste Snapchat en un éclair et sans effort.

