les confidences de François Hollande sur Twitch

C’était une première pour l’ancien président. Lundi 8 mars au soir, François Hollande était l’invité du journaliste Samuel Etienne sur la plateforme de streaming en direct Twitch. Pendant plus de deux heures et face à plus de 70 000 spectateurs, il a répondu aux questions des internautes sur l’environnement, la jeunesse ou encore le coronavirus, et a multiplié les confidences.

Impossible de ne pas parler politique : « Mon plus grand regret, c’est de ne pas m’être représenté » en 2017, a-t-il ainsi confié.

Et il n’est pas tendre avec son successeur, faisant mine d’oublier qu’Emmanuel Macron a aussi été son ministre de l’Économie. « Vous faites bien de le rappeler, lui-même peut-être ne s’en souvient pas », a-t-il lâché. Il remarque au passage que ce dernier, avec qui il n’a pas échangé depuis juin dernier, « consulte souvent Nicolas Sarkozy, mais moi non ».

Il s’est d’ailleurs permis un petit tacle sur l’initiative d’Emmanuel Macron de contacter les YouTubeurs McFly et Carlito pour réaliser une chanson sur les gestes barrières. S’il a trouvé l’idée intéressante, il a estimé qu’il valait mieux « faire des gestes barrières… y compris par rapport à la chanson », a plaisanté François Hollande.

Inquiétude pour la gauche en 2022

Il s’est également montré inquiet sur la place de la gauche lors de la prochaine élection présidentielle en 2022, et a du mal à voir une union s’imposer naturellement.

« Soyons lucides. Non, il n’y aura pas un candidat unique de la gauche, sauf si les électeurs en décident. Ce n’est pas au parti politique ou au candidat de dire : “Je vais m’écarter ou me rallier à tel candidat”. […] Les sondages d’aujourd’hui indiquent que la gauche est dispersée. »

Face au « barrage républicain » de 2017, qu’a constitué le vote pour Emmanuel Macron afin de contrer Marine Le Pen, et qui ne semble plus viable pour une partie de la gauche, il explique « si on ne veut pas se retrouver dans ce scénario, faisons en sorte qu’il y ait deux grandes forces républicaines, droite et gauche, qui se retrouvent ». « On a besoin de bons débats démocratiques et bons clivages », a-t-il estimé.

Et de livrer un conseil pour être un « président efficace » : « Il faut dormir 5-6 heures. » Une référence à Emmanuel Macron, qui affirmait « dormir peu » en 2017 ?

L’interview de François Hollande a été visionnée plus de 600 000 fois en quelques heures, et a connu un pic en direct à plus de 80 000 spectateurs, selon « la Voix du Nord ». « On est en train de casser internet », s’est réjoui Samuel Etienne, qui recevait l’ancien président à son domicile. L’animateur et journaliste s’est lancé dans de nouveaux formats sur le thème de l’actualité sur Twitch en 2020. L’initiative a été particulièrement bien reçue par les internautes et son émission d’interview « La matinée est tienne », s’est hissée dans le top 5 des programmes les plus streamés au monde.