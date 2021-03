Le Bessat : Des travaux de nettoyage pour un jardin remarquable

Au Bessat, des arbres tombent en ce moment. Des travaux de nettoyage ont lieu dans un jardin situé rue de la Creuse. Un jardin bien différent des nôtres. Il est peuplé de 60 à 70 essences exotiques d’arbres et de plantes. Le jardin racheté par la commune, il y a quatre ans, sera accessible au public à la fin du projet de mise en valeur.

Il y a quatre ans, le jardin appartenait à la famille Danthony, une famille passionnée par la flore au point de ramener plusieurs plantes des Etats-Unis ou encore d’Asie. Après plus de 20 ans sans entretien, des nouveaux arbres se sont invités, et il est temps de les couper. L’entreprise Juthier est en charge de l’élagage. Jean-Marc Juthier, le gérant détaille la situation : « Des arbres sont trop hauts et cela devient dangereux. On sécurise donc le jardin avec des coupes en hauteur ou mes employés descendent en rappel à même le tronc. »

« Vu la hauteur des arbres, il était temps de les élaguer. »

Certains arbres gênés quelques riverains de la commune avec la longueur de leur branches. Le nouveau locataire de la résidence du parc commençait aussi à s’inquiéter selon la maire du Bessat, Isabelle Vernay : « Il nous expliquait que lorsque le vent se lèvre, il commence un peu à angoisser. En même temps, je le comprends, vu la hauteur des arbres, il était temps de les élaguer.«

Un parc ouvert aux publics en 2022

L’annonce d’un parc public fait des heureux au Bessat. Une faune autant diversifiée à 1200 mètre d’altitude, ce n’est pas rien. Même s’il faudra attendre plusieurs années avant de retrouver un parc totalement réhabilité. Le public pourrait cependant avoir accès aux lieux en 2022.

Voir ou revoir le reportage diffusé dans le JT :