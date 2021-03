la maternité est-elle un frein aux carrières ?

Pauline Leblan a eu un petit garçon au mois d’avril. En reprenant le travail, la cadre financière a eu la bonne surprise de recevoir une augmentation. « On peut être une femme, avoir une vie de famille, avoir des ambitions et c’est toujours un beau challenge et une reconnaissance« , explique cette dernière. Depuis 2006, la loi oblige les entreprises à augmenter les femmes de retour de maternité autant que leurs collègues restés au travail. Dans les faits, 13% des employeurs, soit 3 000 entreprises, ne respectent pas cette obligation légale.

L’employeur de Pauline Leblan, la FDJ, travaille depuis 10 ans à résorber les inégalités, et obtient 100/100 à l’index de l’égalité professionnelle. « L’entreprise a compris que plus on travaille sur l’équilibre vie privée/vie professionnelle, mieux on a des collaborateurs engagés et motivés, confie Pierre-Marie Agouarc’h, directeur des ressources humaines de la FDJ. Ça concerne à la fois les femmes, mais aussi les hommes. »

Pour celles qui se lancent, l’initiative est parfois plus compliquée. Mr. Bricolage n’obtient ainsi que 72 points sur 100. En cause, de nets écarts de salaires. « La distribution du bricolage a longtemps été très masculine dans les postes à plus haute responsabilité« , explique Laetitia Pinault, directrice du capital humain de l’entreprise. Selon l’INSEE, une femme gagne, cinq ans après la naissance de son premier bébé, 25% de moins que si elle n’avait pas eu d’enfant.

