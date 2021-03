Europe Story : le podcast de Toute l’Europe

Synthèse

Barthélémy Gaillard

Sécurité alimentaire, plan de relance ou encore Europe de la santé, Toute l’Europe s’attarde sur quelques-unes des politiques essentielles actuellement menées par l’Union européenne. Et vous en raconte les rouages, moments forts et autres subtilités. Réalisée par Toute l’Europe en collaboration avec l’agence européenne de création de podcasts Bulle Média, cette série a également été publiée sur le site de 20 Minutes. Bonne écoute !

Urusula von der Leyen, Antonio Costa et David Sassoli signent le texte officiel actant le plan de relance européen – Crédits : Daina Le Lardic / Parlement européen

Ecoutez les épisodes :

Le 23 septembre 2020 :

Au sommaire de ce numéro d’Europe Story : l’Europe de la santé. L’épidémie de Covid-19 a mis en lumière cette thématique, qui interroge sur la manière dont l’Union européenne et les Etats membres se répartissent les rôles face à des crises de cette ampleur. Barthélémy Gaillard (Toute l’Europe) en partenariat avec Antoine Lheureux (Bulle Média) vous expliquent tout.

Le 7 octobre 2020 :

Ce deuxième numéro d’Europe Story est consacré aux difficiles négociations autour du budget pluriannuel européen et au plan de relance inédit de 750 milliards d’euros qui lui est adossé. Comment ce plan a-t-il été validé ? Quel est son lien avec le budget 2021-2027 ? Et quels rapports de forces et lignes de fracture politiques a-t-il dessiné ? Barthélémy Gaillard (Toute l’Europe) et Antoine Lheureux (Bulle Média) vous expliquent tout.

Le 21 octobre 2020 :

Nouvel épisode d’Europe Story consacré cette fois-ci à l’un des grands chantiers de la Commission présidée par Ursula von der Leyen : le Pacte vert, où l’engagement de l’Union européenne à parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050. Quelles réformes sont engagées pour parvenir à atteindre cet objectif ? Et quels moyens sont alloués à ce Pacte vert ? Marie Guitton (Toute l’Europe) et Antoine Lheureux (Bulle Média) font le point.

Le 4 novembre 2020 :

Europe Story se consacre à l’histoire de la police européenne et d’Europol, l’agence européenne de répression de la criminalité qui mène aujourd’hui des enquêtes d’envergure dans le monde entier. Une histoire qui s’inscrit dans une autre, plus large : celle de la construction européenne. Barthélémy Gaillard (Toute l’Europe) et Antoine Lheureux (Bulle Média) vous en racontent les évolutions.

Le 18 novembre 2020 :

Pour ce numéro d’Europe story, l’histoire des aliments, avant qu’ils arrivent dans notre assiette. Comment sont-ils contrôlés en Europe ? Pourquoi y a-t-il encore des scandales… ? Marie Guitton (Toute l’Europe) et Antoine Lheureux (Bulle Média) retracent les étapes qu’un aliment doit franchir avant d’arriver dans nos rayons.

Le 2 décembre 2020 :

Pour ce numéro d’Europe story, le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, alors que nous sommes à un mois de la fin de la période de transition post-Brexit. Et que le temps presse pour trouver un accord entre Londres et Bruxelles. Avec Marie Guitton (Toute l’Europe) et Antoine Lheureux (Bulle Média).