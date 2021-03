Départ annoncé pour Löw

Joachim Löw quittera son poste de sélectionneur après l’UEFA EURO 2020

Le technicien allemand était en place depuis 2006

« De grandes victoires et des défaites douloureuses », a déclaré le champion du monde 2014

Joachim Löw a annoncé ce mardi 9 mars qu’il allait quitter ses fonctions de sélectionneur national après l’UEFA EURO 2020 qui se jouera l’été prochain. Son contrat courait à l’origine jusqu’à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

« Je franchis le pas en conscience, avec beaucoup de fierté et avec une immense gratitude tout en gardant une grande motivation pour le prochain Championnat d’Europe », a commenté le technicien de 61 ans. « J’ai pu travailler avec les meilleurs footballeurs du pays pendant près de 17 ans et les accompagner dans leur développement. Avec eux, j’ai partagé de grandes victoires et des défaites douloureuses, mais surtout de nombreux moments merveilleux et magiques, et pas seulement en remportant la Coupe du Monde 2014 ».

Ce sacre au Brésil restera comme l’apogée de l’ère Löw, qui a accroché une quatrième étoile sur le maillot de la Nationalmannschaft après 24 ans d’attente et d’espoirs déçus notamment avec la finale perdue de 2002 contre le Brésil et le bronze lors des deux éditions suivantes.

Lors de Russie 2018, les champions du monde en titre étaient passés totalement au travers avec deux défaites et une courte victoire, synonyme de quatrième place et d’élimination dès le premier tour, alors qu’un an auparavant, les hommes de Löw avaient survolé la Coupe des Confédérations de la FIFA qui se tenait également en Russie.

Avant de partir cet été, Löw aura une dernière opportunité de mettre fin à la série noire des Allemands sur la scène européenne, où leur troisième et dernier sacre en date remonte à 1996, et où ils restent sur une finale (2008) deux demi-finales (2012 et 2016).









