Art’Corps : l’art contre les violences sexistes et sexuelles

5 mars

Le port du masque dans l’espace public reste obligatoire sur le territoire des 53 communes de Saint-Étienne Métropole pour toute personne de 11 ans et plus qui accède ou demeure sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. Sur l’ensemble du département, le port du masque est obligatoire dans les marchés et sur la voie publique dans un rayon de 50 mètres, aux abords et sur les parkings des gares et arrêts de transport en commun et de tous les lieux recevant du public.