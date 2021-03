Coup d'envoi du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs

Lancement du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs, un nouveau cursus impliquant 30 participants – dont des dirigeants de club et d’anciens internationaux du monde entier – et ayant pour objectif de leur fournir les informations, tendances, connaissances pratiques et conclusions des travaux de recherche les plus actuelles de ce domaine.







