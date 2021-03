Journée des droits des femmes : associations et syndicats appellent à une « grève féministe »

À l’occasion de la nouvelle journée internationale des droits des femmes, ce lundi, plusieurs syndicats et associations féministes appellent à faire grève et à manifester partout en France.

« Le 8 mars, nous serons en grève avec les femmes du monde entier pour refuser toutes et tous ensemble de payer le prix de la crise avec notre travail, notre salaire, notre corps« , écrivent plusieurs syndicats (CGT, FSU et Solidaires). L’objectif de cette nouvelle mobilisation est de rappeler les inégalités salariales dont sont encore et toujours victimes les femmes, idem dans le partage des tâches domestiques mais aussi de mettre l’accent sur la fragilité de leur situation en cette période de crise sanitaire. « Nous serons dans la rue pour lutter aussi contre la violence sexuelle, raciste et institutionnelle faite aux femmes migrantes, contre leur exploitation, pour réclamer la liberté de mouvement à travers les frontières et un permis de séjour illimité et sans conditions !« , rajoutent les syndicats.

2 rassemblements sont prévus dans la Loire:

-A Saint-Etienne : Manifestation au départ de la Bourse du travail à 11h00. Direction la place du Peuple, l’avenue de la Libération et la place de l’Hôtel-de-Ville

-A Roanne : rassemblement à 16h devant le tribunal