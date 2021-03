Et si le bonheur passait par le toucher ?

4 mars

La Cité du Design et le Cnap ont signé un partenariat pour « initier des projets communs de diffusion du design grâce à l’apport de leurs expertises respectives, la circulation et le prêt d’oeuvres, l’échange et la conception partagée d’expositions« . L’autre objectif est celui de l’ouverture de la Galerie Nationale du Design, au sein du quartier créatif Cité du design à l’horizon 2023.