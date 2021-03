Pourquoi Nicolas Sarkozy, condamné à un an ferme, n’ira pas en prison

Il est ressorti libre du tribunal correctionnel de Paris. Libre, malgré une lourde condamnation à trois ans de prison, dont un an de prison ferme, pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire « des écoutes ». Mais si Nicolas Sarkozy échappe à une mise en détention, ce n’est pas par privilège d’ancien chef de l’État.

Nicolas Sarkozy condamné pour corruption : « Il s’est servi de son ancien statut de président de la République »

C’est d’abord parce que sa condamnation n’est pas définitive. Nicolas Sarkozy a en effet décidé de faire appel de la peine prononcée ce lundi 1er mars. L’ancien leader de la droite sera donc rejugé lors d’un nouveau procès.

De plus, le tribunal correctionnel de Paris n’a pas prononcé de mandat de dépôt. Cette mesure signifie que la personne condamnée doit être immédiatement placée en détention – comme le fut le cas il y a deux semaines de l’ancien secrétaire d’État Georges Tron (LR), incarcéré au terme de l’audience lors de son jugement en appel.

Un bracelet électronique ?

Même dans l’hypothèse où la condamnation de Nicolas Sarkozy deviendrait définitive, l’ex-chef de l’État pourrait tout de même échapper à l’humiliation de la prison. Mais tout dépend de la durée de la peine prononcée en appel. Seule une peine comprise entre six mois et un an de prison ferme peut être aménagée, sous la forme d’un bracelet électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur. La décision est laissée à l’appréciation du tribunal.

Si la peine de Nicolas Sarkozy était aggravée en appel, un aménagement ne serait plus possible. La réforme pénale de mars 2020 a en effet abaissé le seuil maximal pour un aménagement à 12 mois. Il était encore de 24 mois en 2018, quand l’ancien ministre Jérôme Cahuzac (PS), condamné à deux de prison ferme et deux ans avec sursis, a pu bénéficier d’un aménagement de peine sous forme de bracelet électronique.

Au procès Bismuth, Nicolas Sarkozy assume : « J’ai passé ma vie à donner des coups de pouce »

Ce bracelet, placé à la cheville, permet d’imposer que la peine soit exécutée au domicile, avec des autorisations de sorties à des heures précises. Cela ne manquerait pas de compliquer les activités de Nicolas Sarkozy, qui exerce aujourd’hui comme membre de conseils administrations et comme conférencier.

Défenseur du durcissement de l’aménagement des peines

Heureusement pour l’ancien chef de l’État, le droit actuel est tout de même plus clément que ce qu’il préconisait lui-même, en 2015, alors qu’il s’apprêtait à concourir pour la primaire de la droite. Dans un entretien au « Parisien », Nicolas Sarkozy se prononçait alors pour durcissement :

« Je souhaite qu’il n’y ait pas de mesures d’aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois. » Les (bonnes) affaires de Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy doit aujourd’hui se réjouir de ne pas avoir été écouté. D’autant plus qu’il n’est pas tiré d’affaire. Nicolas Sarkozy retrouvera les juges, dès le 17 mars, au procès de l’affaire « Bygmalion », portant sur les frais de sa campagne présidentielle de 2012.