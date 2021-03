le géant du luxe LVMH s’offre la mythique sandale allemande Birkenstock

Longtemps symbole de ringardise, la mythique sandale allemande Birkenstock est désormais un objet de luxe. Elle est désormais liée au géant du luxe français LVMH, au même titre que les sacs Louis Vuitton ou encore la maison de haute couture de Christian Dior. Selon certains médias, les Birkenstock valent 4 milliards d’euros.



C’est une fierté nationale pour beaucoup d’Allemands. « On les voit partout, surtout en été. Quand les gens sortent leurs Birkenstock à Berlin, c’est surtout les gens qui aiment bien« , confie une Allemande. Pourtant, ces sandales n’ont jamais cherché à être à la mode. Créées en 1774, elles avaient pour seul argument le confort. Le pied y est comme dans un lit, martelait alors la publicité. Et c’est ce qui convainc toujours les clients. La principale usine de fabrication, tout à l’Est de l’Allemagne, ne cesse d’accélérer les cadences. « Chaque jour, on en fabrique 30 000 paires. On a triplé la production« , affirme Hilmar Knoll, responsable de l’usine de Gorlitz.

