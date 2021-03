[Revue de presse] Covid-19 : de la Moselle à l’Allemagne, le retour des contrôles frontaliers provoque des remous

Revue de presse



Ce week-end, l’Allemagne a classé la Moselle comme zone à « haut risque » en raison d’une forte circulation du variant sud-africain du coronavirus. Une décision qui impacte les déplacements des travailleurs frontaliers de la région.

Le classement de la Moselle en zone à haut risque entraîne un retour des contrôles à la frontière avec l’Allemagne et des critiques de la part des élus locaux du département français – Crédits : Stadtratte / iStock

Face à la situation épidémiologique observée chez ses voisins, Berlin a pris des mesures drastiques. Alors qu’en France, le département frontalier de la Moselle « présente 60 % de contaminations dues au variant dit sud-africain, plus contagieux et potentiellement plus résistant aux vaccins » [Le Monde], l’Allemagne a en effet annoncé qu’elle « filtrera à l’extrême tout passage en provenance de [ce département], imposant notamment un test Covid négatif et des raisons absolument impératives pour se déplacer« , annonce Le Parisien. Une décision effective « à partir de ce lundi [1er mars] à minuit« , poursuit le quotidien.

Concessions

A l’issue d’un week-end de négociations avec les autorités allemandes, la France a néanmoins obtenu plusieurs concessions : « un test de moins de 48 h au lieu des 24 h envisagées initialement et la possibilité de passer des tests antigéniques« , explique Nicole Trisse, députée de Sarreguemines [Le Républicain Lorrain]. Et surtout, des contrôles policiers « aléatoires et à l’intérieur du territoire allemand dans la zone frontalière », évitant une « fermeture des frontières » [Le Monde].

La mesure représente toutefois un défi logistique pour ceux qui se rendent régulièrement en Allemagne depuis la Moselle, notamment les travailleurs transfrontaliers. Dimanche 28 février, la préfecture de Moselle a annoncé que « les entreprises publiques et privées de transports collectifs ne pourront plus franchir la frontière » : les bus et les trams entre le département français et son voisin allemand, la Sarre, seront « interrompus« , rapporte Le Figaro.

Pour l’entrée en France en revanche, les règles restent inchangées. « Les personnes qui résident à moins de 30 km de la frontière et entrent en France pour moins de 24 heures […] devront toujours présenter un document justifiant leur passage mais sont dispensés de l’obligation de test PCR de moins de 72 heures« , rappelle la préfecture [Le Figaro].

Situation « ingérable »

La situation provoque la colère de nombreux élus locaux. « Si on compte 16 000 Mosellans qui vont travailler en Sarre ou en Rhénanie Palatinat chaque jour, cela implique environ 80 000 tests PCR par semaine. ‘Ce serait ingérable’« , s’insurge le député LREM de Moselle-Est Christophe Arend [France Bleu Moselle]. « Les frontaliers mènent déjà une vie de fou pour pouvoir rentrer chez eux avant le couvre-feu à 18 heures, dans les embouteillages, alors vous imaginez si en plus on leur demande de faire un test Covid chaque jour !« , ajoute sur France Info le maire (LR) de Metz, François Grosdidier [Le Parisien].

Au-delà de la France, la Commission européenne déplore la « remise en cause » de « la libre circulation à l’intérieur de l’UE » et plaide pour une « approche commune entre pays« , relate Le Figaro. Un souhait partagé par l’Autriche, dont les frontières avec l’Allemagne sont quant à elles totalement fermées. « Il y a en Allemagne, en fonction des directions géographiques, des différences de rigueur en matière de règles à la frontière« , a ainsi dénoncé le chancelier autrichien Sebastian Kurz dans les colonnes du quotidien allemand Merkur [France Info].

Bien que la France soit parvenue à « bénéficier d’une forme de traitement de faveur » [Le Monde], le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Clément Beaune appelle sur France Inter à « donner l’exemple et revenir à un dispositif plus allégé« ​ en mettant en avant un « esprit franco-allemand coopératif » [Ouest-France].

Coopération transfrontalière : qu’est-ce que la Grande Région ?

Les autres sujets du jour

Allemagne

Economie

Etat de droit

Fraude fiscale

Frontières

Parlement européen

Relations extérieures

Sport

Souveraineté européenne

Vaccins Covid-19