Golden Globes 2021 : le palmarès

La 78ème édition des Golden Globes a eu lieu ce matin, heure française, à Los Angeles, à New York et, d’une certaine manière, un peu partout dans le monde. En effet, comme cela est désormais la triste habitude en ces temps de pandémie, la cérémonie a certes été animée par Tina Fey à New York et par Amy Poehler à Los Angeles. Mais au lieu d’une foule joyeuse de célébrités du microcosme hollywoodien, elles avaient un groupe de personnel médical comme public, en guise de remerciement symbolique pour leurs inestimables services rendus depuis près d’un an. Les nommés et les lauréats, quant à eux, ont suivi cette grande soirée à distance, depuis chez eux.

Alors que les gagnants des membres de l’Association de la Presse étrangère à Hollywood ont confirmé certaines tendances de cette longue série de prix de cinéma, qui durera encore huit semaines supplémentaires, jusqu’à la cérémonie des Oscars le 25 avril, ils ont également présenté quelques surprises mineures.

Tandis que la course au Meilleur Film et à la Meilleure réalisation est de plus en plus prévisible, Chloé Zhao devenant seulement la deuxième réalisatrice récompensée d’un Golden Globe après Barbra Streisand pour Yentl en 1984, ça se complique du côté des interprétations. Ainsi, ni Andra Day, ni Jodie Foster – désormais à trois Golden Globes après ceux pour Les Accusés de Jonathan Kaplan et pour Le Silence des agneaux de Jonathan Demme – n’ont été nommées aux prix de la Screen Actors Guild, le syndicat des acteurs, normalement plus fiables pour les pronostics que les prix attribués par la presse. Et Daniel Kaluuya ravit à Leslie Odom Jr. sa place de favori dans la catégorie du Meilleur acteur dans un second rôle, à l’issue à nouveau plutôt ouverte.

Les lauréats cinéma des 78èmes Golden Globes

Meilleur Film (Drame) : Nomadland de Chloé Zhao, sortie française le 21 avril

Meilleur Film (Comédie ou comédie musicale) : Borat Le film d’après de Jason Woliner, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur réalisateur : Chloé Zhao pour Nomadland, sortie française le 21 avril

Meilleure actrice (Drame) : Andra Day dans Billie Holiday Une affaire d’état, sortie française le 21 avril

Meilleure actrice (Comédie ou comédie musicale) : Rosamund Pike dans I Care a Lot, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur acteur (Drame) : Chadwick Boseman (†) dans Le Blues de Ma Rainey, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur acteur (Comédie ou comédie musicale) : Sacha Baron Cohen dans Borat Le film d’après, sans date de sortie cinéma en France

Meilleure actrice dans un second rôle : Jodie Foster dans Désigné coupable, sortie française le 7 avril

Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel Kaluuya dans Judas and the Black Messiah, prochainement au cinéma en France

Meilleur scénario : Les Sept de Chicago par Aaron Sorkin, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur Film étranger : Minari (États-Unis) de Lee Isaac Chung, sortie française le 21 avril

Meilleur Film d’animation : Soul de Pete Docter, sans date de sortie cinéma en France

Meilleure musique : Soul, sans date de sortie cinéma en France – Trent Reznor, Atticus Ross et Jon Batiste

Meilleure chanson : « Io si (Seen) » de La Vie devant soi, sans date de sortie cinéma en France – Diane Warren, Laura Pausini et Niccolo Agliardi

Les lauréats télévision des 78èmes Golden Globes

Meilleure mini-série ou téléfilm : « Le Jeu de la dame » (Netflix)

Meilleure série dramatique : « The Crown » (Netflix)

Meilleure série comique : « Schitt’s Creek » (Comedy Central)

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm : Anya Taylor-Joy dans « Le Jeu de la dame »

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm : Mark Ruffalo dans « I Know This Much Is True »

Meilleure actrice dans une série dramatique : Emma Corrin dans « The Crown »

Meilleur acteur dans une série dramatique : Josh O’Connor dans « The Crown »

Meilleure actrice dans une série comique : Catherine O’Hara dans « Schitt’s Creek »

Meilleur acteur dans une série comique : Jason Sudeikis dans « Ted Lasso »

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série ou un téléfilm : Gillian Anderson dans « The Crown »

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série ou un téléfilm : John Boyega dans « Small Axe »

Comme déjà annoncé au mois de janvier, l’actrice et activiste américaine Jane Fonda (* 1937 / nommée onze fois aux Golden Globes et gagnante à trois reprises pour Klute de Alan J. Pakula, Julia de Fred Zinnemann et Retour de Hal Ashby) a reçu le prix honorifique Cecil B. DeMille pour l’ensemble de sa carrière.

Le prix honorifique Carol Burnett, en hommage aux personnalités de la télévision, a été attribué au vétéran de la télévision américaine Norman Lear (* 1922).