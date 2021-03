des pièges posés en pleine forêt

Le 14 février dernier en pleine forêt normande, à Darnétal (Seine-Maritime), Camille Bazile roule à toute vitesse sur son VTT. Sur son chemin, un fil de fer tendu. Il ne peut pas l’éviter. Quelques mètres plus loin, il tombe sur un autre fil de deux millimètres de diamètre et très bien fixé aux arbres, tendu à 50 centimètres du sol. Dans un moment plus sombre de la journée ou un moment d’inattention, « je ne sais pas si je serais encore là », avoue le cycliste.

Son cas n’est pas isolé : des fils ou des câbles tendus en plein milieu du chemin, des planches cloutées camouflées sous des feuilles… Dans toute la France, une association recense les pièges et les victimes. Les conséquences peuvent être dramatiques. Depuis 2004, une cinquantaine de victimes a été comptabilisée. Il pourrait y en avoir trois fois plus. Côté justice, seul un chasseur a été condamné en 2015 pour avoir piégé un vététiste.