Blue United, Mkers et Complexity complètent le palmarès

Blue United eFC, Mkers et Complexity Gaming, sacré pour la deuxième année consécutive, triomphent au terme de l’ultime journée

La veille, Dire Wolves, 25eSports et ELS Torneios Online ont ouvert le bal des champions

Tous les regards se tournent désormais vers la FIFAe World Cup™ et la FIFAe Nations Cup™

Pour la dernière journée de la FIFAe Club World Cup™, Blue United eFC, Mkers et Complexity Gaming, trois des meilleures équipes d’EA SPORTS FIFA 21, sont montés à leur tour sur la plus haute marche du podium. Les champions des six Zones de la FIFAe Club World Cup™ sont désormais connus, au terme d’une compétition qui aura vu 480 formations se présenter sur la ligne de départ.

Ces six clubs ont gagné le droit d’être considérés comme les maîtres de FIFA eSports de leurs régions respectives :

Zone 1 (Océanie) : Dire Wolves – Dylan Campbell (Australie) et Joshua King (Nouvelle-Zélande)

Zone 2 (Asie) : Blue United eFC – Sho Nakashima (Japon) et Shota Sato (Japon)

Zone 3 (Afrique et Moyen-Orient) : 25eSports – Abdulaziz Alsabyani (Arabie Saoudite) et Ziad Alghamdi (Arabie saoudite)

Zone 4 (Europe) : Mkers – Daniele Paolucci (Italie) et Oliver Uttgren (Suède)

Zone 5 (Amérique du Sud) : ELS Torneios Online – Paulo Henrique Chaves (Brésil) et Matheus Henrique (Brésil)

Zone 6 (Amérique Nord) : Complexity Gaming – Max Popov (États-Unis) et Joksan Redona (États-Unis)

Ce 28 février, Blue United eFC et WICKED eSports se sont livré une lutte acharnée en finale de la Zone 2 (Asie), imités quelques heures plus tard par Astralis et Mkers, les deux finalistes européens (Zone 4). L’ultime affiche de cette édition a mis aux prises New York City Esports et Complexity Gaming pour le compte de la Zone 6. À l’issue de cette finale nord-américaine, le rideau est tombé sur le premier grand tournoi FIFAe de l’année 2021.

« Ces matches résument parfaitement l’essence de la compétition : passion et esprit d’équipe. Les joueurs avaient envie d’aider leurs clubs à marquer l’histoire de la scène compétitive FIFA. Au nom de toute la FIFA, je tenais à féliciter les six vainqueurs, qui ont fait preuve d’un grand talent individuel et d’un sens du collectif sans faille pour atteindre le sommet », a déclaré Christian Volk, directeur de l’eFootball et du gaming de la FIFA.

Déjà, la FIFAe World Cup™, qui réunira les meilleures individualités, et la FIFAe Nations Cup™, réservée aux équipes nationales, se profilent à l’horizon. Ces deux compétitions auront lieu dans les mois à venir.

Tout au long de l’année, les fans de FIFAe peuvent retrouver les dernières infos sur FIFA.gg ou sur les comptes FIFAe sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram.









