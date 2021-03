le jugement de Nicolas Sarkozy sera prononcé lundi

Pendant tout le procès, Nicolas Sarkozy et le Parquet national financier se sont livrés à un duel. Ce dernier a requis quatre ans de prison dont deux avec sursis contre l’ex-président de la République, accusé d’avoir tenté de corrompre un magistrat pour obtenir des informations confidentielles sur un dossier. Nicolas Sarkozy a toujours nié en bloc.

Dans la salle du deuxième étage du tribunal de Paris se joue l’avenir judiciaire de l’ancien chef de l’État et une bonne partie de son image, lundi 29 février. Quel que soit le jugement, une partie de la droite a désigné sa cible, le PNF et les méthodes de certains magistrats. « Aujourd’hui, je me demande si cet entre-soi du Parquet national financier n’est pas en train de créer un enfermement qui se traduit par une forme d’acharnement judiciaire », commentait la présidente de la région Île-de-France sur RTL, dimanche. Le PNF se trouve au vingtième étage de ce même tribunal. Créé en 2014, il en est à 248 condamnations, dont François Fillon, candidat de la droite à l’élection présidentielle, qui a fait appel.