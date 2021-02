Plan de relance: l’Europe plombée par sa lenteur

Pourtant, si ce plan avance à une vitesse de tortue, c’est aussi à cause des Etats membres. Pour emprunter à l’échelon communautaire, Bruxelles doit avoir le feu vert du Parlement européen, ce qui est déjà acquis. Il lui faut aussi obtenir le quitus des 27 parlements nationaux. Or, seulement six d’entre eux ont voté l’approbation. « Le risque que ce vote soit utilisé comme un moyen de chantage politique ne peut être écarté », s’inquiète un fonctionnaire européen.

t félicité le président de la République, Emmanuel Macron, au petit matin du 21 juillet 2020, après l’approbation à l’arraché par les 27 pays de l’Union européenne d’un plan de relance à 750 milliards d’euros. Mais sept mois après cet accord – qui consacre la première mutualisation des dettes à l’échelon communautaire – l’euphorie est retombée. Pire, alors que l’Europe est toujours engluée dans la crise sanitaire, la manne se fait attendre. Pas un euro n’a été encore dépensé. Du coup, la pression monte sur la Commission, déjà pointée du doigt pour les cafouillages de sa politique vaccinale.

Lire aussiPlan de relance de l’Union européenne: la victoire politique aux forceps de Macron et Merkel

Pourtant, si ce plan avance à une vitesse de tortue, c’est aussi à cause des Etats membres. Pour emprunter à l’échelon communautaire, Bruxelles doit avoir le feu vert du Parlement européen, ce qui est déjà acquis. Il lui faut aussi obtenir le quitus des 27 parlements nationaux. Or, seulement six d’entre eux ont voté l’approbation. « Le risque que ce vote soit utilisé comme un moyen de chantage politique ne peut être écarté », s’inquiète un fonctionnaire européen.

Très sûr de lui, Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, a balayé d’emblée ce scénario et anticipe une ratification dans les cinq mois, « au lieu de deux ans habituellement ». De son côté, Bruxelles estime que 13% des subventions, soit plus de 40 milliards d’euros, devraient être débloqués en juin 2020. Baptisé Next Generation EU, ce fond de relance a pour objectif de muscler le potentiel de croissance à long terme de l’Union avec à la clé 2% de PIB supplémentaires et 2 millions d’emplois en plus d’ici à 2024.

Exigences contradictoires

Mais, pour récupérer les fonds européens, chaque Etat doit faire valider son plan de relance par la Commission, puis par un vote à la majorité qualifiée du Conseil des ministres de l’Union. « En partie décrédibilisée par sa stratégie vaccinale, la commission ne peut pas se permettre un échec sur le plan de relance », observe Ludovic Subran, économiste en chef d’Allianz. Autrement dit, la réussite dépend, en grande partie, de l’approche retenue par Bruxelles dans son examen des plans nationaux. Mais elle pourrait être prise entre deux exigences contradictoires. Si Bruxelles se montre trop stricte sur la nature des dépenses – 37% doivent être « vertes » et 20% consacrées au numérique –, les Etats pourraient être tentés de contourner les règles.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lors de la cérémonie de signature de « la facilité pour la reprise et la résilience », au Parlement de Bruxelles, le 12 février. Pour récupérer les fonds européens, chaque Etat doit faire valider son plan de relance par la Commission, puis par un vote du Conseil des ministres de l’Union. (Olivier Matthys / POOL / AFP)

« Afin de booster son tourisme décimé par la crise, un pays comme le Portugal aurait tout intérêt à présenter un programme de dépenses axé sur sa “verdisation” et sa digitalisation », analyse un haut fonctionnaire français. Mais ce faisant, Lisbonne utiliserait l’argent de Bruxelles pour sauver un secteur clé de son économie. « Or, le principal objectif du plan de relance européen n’est pas de contribuer à une aide immédiate, mais de long terme », insiste l’économiste Jean Pisani-Ferry, dans une étude pour Bruegel, un think tank proeuropéen. A l’inverse, fermer les yeux reviendrait pour la Commission à prendre le risque de jeter l’argent européen par la fenêtre. « Le pire serait qu’il alimente la corruption et que l’on s’en rende compte trop tard », prévient Andreas Eisl, chercheur à l’institut Jacques-Delors.

Lire aussiLe plan de relance de Joe Biden fait craindre un retour de l’inflation

Mais Bruxelles risque aussi de se retrouver face à un autre dilemme. D’un côté, il lui faut respecter la volonté des pays du Nord qui tiennent à ce que les aides européennes soient assorties de réformes structurelles (marché du travail, retraite, concurrence). De l’autre, la Commission ne peut pas se permettre de braquer des Etats comme le Portugal ou la Grèce qui ont mal digéré les mesures d’austérité imposées par la Troïka (Commission européenne, BCE, FMI) lors de la crise des dettes souveraines dans les années 2010.

Le paramètre vaccination

Plusieurs Etats membres – dont la France, l’Allemagne et l’Espagne – ont déjà engagé des discussions avec la Commission. Mais le dossier le plus délicat reste l’Italie, qui peut récupérer plus de 200 milliards d’euros de financement européen. Nommé chef du gouvernement à l’issue d’une crise politique née d’un désaccord sur l’utilisation de cet argent, Mario Draghi doit présenter un plan qui obtienne l’aval de Bruxelles sans faire exploser sa majorité parlementaire. Une gageure.

Enfin, la portée du plan de relance européen est liée à la sortie de la crise sanitaire. « Sans une majorité de gens vaccinés à l’automne, son efficacité sera minime », tranche Eric Chaney, économiste à l’Institut Montaigne. Selon Ludovic Subran, les cinq semaines de retard pris par l’Union européenne sur la vaccination ont déjà coûté 90 milliards d’euros, soit deux fois plus que la première tranche du plan de relance européen.