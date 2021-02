Lewandowski envoie le Bayern en finale (0-2)

Le Bayern Munich l’emporte face à Al Ahly en demi-finale de Qatar 2020

Robert Lewandowski inscrit les deux buts de la rencontre

Les Bavarois ont rendez-vous avec les Tigres en finale

Le Bayern Munich s’est imposé face à Al Ahly en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020 ce lundi 8 février. Auteur des deux buts de la rencontre, Robert Lewandowski a été le grand artisan de ce succès.

Si l’attaquant se créait la première occasion de la tête suite à un joli centre de Benjamin Pavard à la 8ème minute, il lui fallait peu de temps pour régler la mire. Le Polonais ouvrait en effet le score moins de dix minutes plus tard suite à un joli mouvement collectif orchestré par Kingsley Coman et Serge Gnabry.

Mais ce but était loin de rassasier les champions d’Europe, qui multipliaient les occasions de but sans parvenir à les concrétiser. Procédant en contres, Al Ahly n’en profitait toutefois pas, se heurtant inlassablement à la solide arrière-garde allemande. Parfaitement servi par Leroy Sané à la 87ème minute, Lewandowski mettait fin à tout suspense en signant le doublé, et en catapultant le Bayern en finale de Qatar 2020 où l’attendent les Tigres d’André-Pierre Gignac



The shirts of Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Leroy Sane, Douglas Costa and Eric Maxim Choupo-Moting of FC Bayern Muenchen are displayed inside the dressing room prior to the Semi-Final match between Al Ahly SC and FC Bayern Muenchen at the Ahmad Bin Ali Stadium on February 08, 2021 in Doha, Qatar.



Hussein El Shahat of Al Ahly SC runs with the ball under pressure from Serge Gnabry of FC Bayern Muenchen during the Semi-Final match between Al Ahly SC and FC Bayern Muenchen at the Ahmad Bin Ali Stadium on February 08, 2021 in Doha, Qatar.



Robert Lewandowski of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's first goal with teammates during the semi-final match between Al Ahly SC and FC Bayern Muenchen at Ahmad Bin Ali Stadium on February 8, 2021 in Doha, Qatar



Pitso Mosimane, Manager of Al Ahly SC reacts during the Semi-Final match between Al Ahly SC and FC Bayern Muenchen at the Ahmad Bin Ali Stadium on February 08, 2021 in Doha, Qatar



Benjamin Pavard, Kingsley Coman and David Alaba of FC Bayern Muenchen walk through the tunnel ahead of the second-half during the Semi-Final match between Al Ahly SC and FC Bayern Muenchen at the Ahmad Bin Ali Stadium on February 08, 2021 in Doha, Qatar.



Mohamed El Shenawy of Al Ahly SC makes a save under pressure from Robert Lewandowski of FC Bayern Muenchen during the Semi-Final match between Al Ahly SC and FC Bayern Muenchen at the Ahmad Bin Ali Stadium on February 08, 2021 in Doha, Qatar.



