De l’optimisme aux premiers reconfinements locaux, de longues semaines de désillusion

En quelques semaines, le ton de l’exécutif a bien changé. Face au Covid-19, la situation « se dégrade » et « est très préoccupante dans une dizaine de départements », a mis en garde mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Un changement de ton accompagné d’un rendez-vous : une conférence de presse ce jeudi 25 février de Jean Castex, le Premier ministre, rarement annonciateur de bonnes nouvelles. Car après deux reconfinements locaux cette semaine, la menace de mesures plus strictes (et d’autres reconfinements locaux) plane sur une dizaine de départements.

Pourquoi le gouvernement procrastine face au reconfinement

L’exécutif, qui misait sur le couvre-feu à 18 heures accompagné de mesures d’ajustements pour limiter la flambée des cas de Covid, est aujourd’hui rattrapé par la propagation des variants. L’issue du pari d’Emmanuel Macron, qui avait fait le choix de ne pas reconfiner le pays fin janvier, semble désormais bien fragile. « L’Obs » rembobine ces semaines d’incertitude, de l’optimisme à la désillusion.

Reconfinera ? Reconfinera pas ? L’incertitude de janvier

Après les fêtes de fin d’année et l’apparition des variants, dont le britannique qui a plongé le Royaume-Uni dans un reconfinement, l’inquiétude grandit en France. Mais le 11 janvier, Gabriel Attal l’assure : « A ce stade, pas de reconfinement prévu ».

La petite musique continue à monter, jusqu’à s’accélérer lors de la dernière semaine de janvier. « Reconfinement imminent », annonce le « Journal du dimanche » pour sa Une du 24 janvier.

Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : « On ne contrôle plus rien et le couvre-feu à 18 heures ne va pas suffire », affirme l’épidémiologiste Catherine Hill. « Si nous continuons sans rien faire de plus, nous allons nous retrouver dans une situation difficile à la mi-mars », déclare le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, avant de se raviser deux jours plus tard.

Le 27 janvier, Gabriel Attal reconnaît finalement que le couvre-feu à 18 heures n’est pas « pleinement efficace ». Confinement allégé, très serré, seulement le week-end : plusieurs options sont à l’étude. Le tour de vis semble imminent.

Fin janvier, le reconfinement national écarté

Finalement, pas d’allocution présidentielle, pas de reconfinement : à la place, le Premier ministre Jean Castex annonce le 29 janvier la fermeture des grands centres commerciaux non-alimentaires. « Nous pouvons encore nous donner une chance d’éviter » le reconfinement, assure-t-il aux Français.

Faut-il importer la stratégie « zéro Covid » en France ?

Même discours la semaine suivante, lorsqu’il estime qu’un reconfinement n’est pas nécessaire mais qu’il faut avoir de nouveau recours au télétravail.

Les scientifiques, eux, restent dubitatifs : « C’est un pari qui a été fait : on est au bord du précipice », affirme l’infectiologue et épidémiologiste Karine Lacombe, le 5 février, estimant qu’« il faut des mesures de coercition plus importantes ».

Début février, les indicateurs baissent, l’exécutif se réjouit

Pendant plusieurs jours, la situation épidémique en France semble se trouver sur « un plateau haut ». L’incidence du virus a même baissé de 2 % sur une semaine. Le 9 février, Olivier Véran estime « possible qu’on ne soit jamais reconfinés ».

« Il lit toutes les études » : la macronie en fait des tonnes sur le président-épidémiologiste

Si des scientifiques craignent une baisse en trompe-l’œil, en interne, l’exécutif exulte. « Les chiffres donnent raison [à Macron], se réjouit un ministre auprès de France Inter dans un article publié le 10 février. Le confinement, c’eut été la solution de facilité, la mesure de confort. » « Maintenant, nous sommes sortis de la zone de danger », se félicite un conseiller.

Mi-février, des dégradations localisées…

Dans les jours qui suivent, le virus semble finalement reprendre le dessus dans certains territoires. Face à la diffusion des variants en Moselle et dans la région de Dunkerque (Nord), la situation est jugée « inquiétante » et « préoccupante ». Le reconfinement local et la fermeture des écoles sont réclamés par certains élus mais sont finalement écartés.

Le 18 février, ce sont les Alpes-Maritimes qui concentrent les attentions : Olivier Véran juge la situation à Nice « préoccupante ».

…et des reconfinements partiels locaux

Lundi, le couperet tombe : un confinement pour les deux prochains week-ends est décrété par le préfet sur le littoral des Alpes-Maritimes pour tenter d’enrayer la courbe des contaminations.

Ile-de-France, Nord, Moselle, Réunion : ces territoires qui pourraient se reconfiner

Samedi déjà, Olivier Véran prévenait : à l’échelle nationale, « la tendance sur les trois derniers jours n’est pas bonne, elle n’est plus bonne ». Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement abonde : la situation dans la lutte contre le Covid-19 « se dégrade » et « est très préoccupante dans une dizaine de départements ». Des mesures « rapides et fortes » s’imposent dans certains territoires. Dans la foulée, Olivier Véran a annoncé un confinement le week-end dans l’agglomération de Dunkerque.

Un mois de mars très incertain

Le 19 février, Emmanuel Macron a prévenu qu’il comptait prendre « huit à dix jours pour voir comment la situation évolue », dans un sens comme dans l’autre. Mercredi, selon « les Echos », la situation semble intenable : « On pensait l’éviter, mais on va très probablement se prendre un mur », confie un proche du président au quotidien. « Si [l’Ile-de-France] bascule, comme cela semble désormais être le cas, il faudra forcément reconfiner l’ensemble », estime un autre.