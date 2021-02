Après le SARS-CoV-2, la révolution biosémantique en virologie

Ce long article propose une étude transversale visant à comprendre les virus en esquissant un changement de paradigme. Il s’adresse en premier lieu aux virologues, immunologistes et microbiologistes confirmés. Je peux vous adresser le texte en pdf sur demande et pourquoi pas, envisager une publication commune dans une revue spécialisée. Les étudiants et doctorants en science du vivant sont également concernés par cet article. Enfin, ces réflexions s’adressent aussi à (…)

–

Technologies







Source link