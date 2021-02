comment Vincent Bolloré bâtit un empire médiatique

La vidéo vient d’être exhumée sur Twitter. Le 10 mai 2019, le président du groupe Lagardère, s’adressant aux petits actionnaires, faisait cette incidente : « A nos amis des médias qui aiment bien en faire leurs choux gras : on ne vendra pas Europe 1 ! » A la rédaction aussi, Arnaud Lagardère a juré que, par « fidélité à “Jean-Luc” », son père, décédé en 2003, jamais il ne se séparerait de la station. Mais la protection de « Jean-Luc » n’en est plus une.

La rumeur d’une vente va et vient, et ce supplice chinois dure depuis le printemps 2020. Va-t-il s’achever un peu après la présentation des résultats financiers du groupe, ce jeudi 25 février ? D’ici à l’assemblée générale, début mai ? Europe 1 se retrouve au centre des tractations entre Bernard Arnault, leader mondial du luxe, et Vincent Bolloré, premier actionnaire de Vivendi, deux grands squales entrés dans le capital de Lagardère, officiellement pour aider l’héritier, bien entendu. Le premier est proche d’Emmanuel Macron, le second, de Nicolas Sarkozy. La bataille commerciale masque un enjeu bien plus vaste, politique celui-là, à un an de la présidentielle.

Lagardère, champ de bataille entre Arnault et Bolloré

Une mèche à combustion lente a été allumée. En mariant CNews à une radio (Europe 1 a sa préférence mais RTL est une autre proie possible), en compagnonnage de plus en plus prononcé avec des journalistes de « Valeurs actuelles », chroniqueurs ou invités, sans oublier le quotidien gratuit « CNews », « Vincent Bolloré bâti