comment la polémique a pris une tournure nationale

Il a suffi d’un tweet du ministre de l’Intérieur pour que la polémique, d’abord lancée par l’opposition de droite au conseil municipal de Lyon, prenne une tournure nationale, et vienne souligner certaines fractures au sein du gouvernement. Depuis dimanche, le maire de Lyon Grégory Doucet est la cible d’attaques de membres du gouvernement parce qu’il a décidé d’instaurer des repas sans viande – mais avec œuf et poissons – dans les cantines scolaires de sa ville. Retour chronologique de cette polémique.

Le tweet de Gérald Darmanin

En plein week-end, Gérald Darmanin dégaine. Le ministre de l’Intérieur accuse, sur Twitter, Grégory Doucet de faire preuve d’une « idéologie scandaleuse » en mettant en place un menu sans viande dans les cantines scolaires de sa ville. « En plus de l’insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français, on voit bien que la politique moraliste et élitiste des “Verts” exclut les classes populaires. De nombreux enfants n’ont souvent que la cantine pour manger de la viande », assène le ministre.

Le lendemain, son collègue des Comptes publics, Olivier Dussopt, fustige à son tour « un choix antisocial et doctrinaire ». « Je suis toujours pour qu’on laisse le choix aux élèves. Il ne faut pas que ce soit une décision idéologique », déclare de son côté le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, interrogé lors de l’émission « le Grand Jury » RTL-« le Figaro »-LCI. La polémique est lancée.

Julien Denormandie saisit le préfet

Celle-ci va encore s’amplifier avec la réaction enflammée de Julien Denormandie. « Arrêtons de mettre de l’idéologie dans l’assiette de nos enfants ! », lance dimanche, également sur Twitter, le ministre de l’Agriculture, précisant avoir saisi le préfet du Rhône.

Une posture pour le moins étonnante puisque le gouvernement porte l’expérimentation de menus végétariens quotidiens dans les cantines scolaires, dans le cadre de la loi climat et résilience tirée des travaux de la convention citoyenne pour le climat (CCC)…

Loi Climat : des mesures qui auront un « effet limité » sur les émissions de CO2, tacle le HCC

Grégory Doucet se défend

Prise pour cible, la mairie de Lyon réplique, et explique son choix par la nécessité de respecter, à la demande de l’Education nationale, une distanciation de 2 mètres entre les enfants à la cantine, ce qui revient à faire manger moins d’élèves en même temps. Le recours à un menu unique – sans viande mais incluant œuf et poisson – vise ainsi à fluidifier le service afin que tous les repas puissent être servis durant la pause méridienne. Le recours temporaire à un menu unique sans viande est ainsi présenté comme « le plus petit dénominateur commun » entre les goûts, les habitudes ou les interdits alimentaires des enfants.

Cantines sans viande à Lyon : « On diabolise les Verts, c’est une habitude »

« C’est une mesure temporaire : une fois que le protocole sanitaire sera assoupli, nous y mettrons fin », précise d’ailleurs Grégory Doucet, dans l’entretien qu’il a accordé à « l’Obs ». Il rappelle également que cette mesure a déjà été mise en place en mars alors que Gérard Collomb était encore le maire de la ville.

« Bizarrement à l’époque, personne n’y a rien trouvé à redire ! »

Des éleveurs protestent contre la mairie de Lyon

Fin de la polémique ? Pas du tout. Plusieurs dizaines d’agriculteurs, en tracteurs et avec quelques vaches, prennent la direction de Lyon, lundi, pour protester. Véronique Laby, éleveuse à Brignais, dans l’agglomération, est venue « manifester son mécontentement » avec Micha, une limousine, descendue d’une remorque garée sur un terre-plein des quais du Rhône, non loin de l’hôtel de ville.

Faut-il fermer les cantines scolaires ? « Des aménagements auraient pu être pris »

« L’argument du protocole sanitaire, c’est un prétexte derrière lequel ils se cachent pour mettre en œuvre leur promesse électorale d’un menu végétarien », abonde Pascal Girin, président de la FDSEA du Rhône, qui a appelé à manifester.

Pompili regrette « un débat préhistorique »

Le gouvernement se divise sur la question. Barbara Pompili a pris lundi le contre-pied de Gérald Darmanin et Julien Denormandie. « Je regrette beaucoup que sur ce sujet, on retombe dans un débat préhistorique », déclare la ministre de la Transition écologique en marge d’un déplacement dans une cantine scolaire. Elle dit regretter « des clichés éculés, du type “l’alimentation végétarienne serait une alimentation déséquilibrée”, alors qu’on sait que la viande peut être remplacée par du poisson, des œufs, des légumineuses qui apportent toutes les protéines nécessaires ».

« On entend aussi que des enfants de milieux un peu défavorisés mangeraient moins de viande que les autres, des études montrent l’inverse », fait-elle valoir également, tout en rappelant que l’élevage est responsable de 15 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et qu’il contribue fortement à la déforestation.

« Le maillon faible de la chaîne de contamination » : ces maires qui incitent les parents à ne pas mettre leurs enfants à la cantine

Malicieusement, la ministre publie dans la foulée des photos d’un menu végétarien « équilibré et délicieux ».

Olivier Véran fait lui aussi entendre une musique un peu différente au sein du gouvernement. « Il n’y a pas lieu de polémiquer », souligne le ministre de la Santé, en marge d’un déplacement dans une Caisse d’Ellocations familiales (CAF) à Lyon. « Je comprends que dans les familles en précarité, la viande, le poisson peuvent coûter cher, donc quand on met son enfant à l’école et à la cantine, c’est aussi l’occasion pour l’enfant d’avoir des protéines animales qui sont importantes dans un régime nutritionnel. »

« A côté de ça, je ne suis pas choqué qu’on puisse proposer des menus sans viande ni poisson à l’école. La question, c’est quelle est la motivation sous-jacente. Il n’y a pour moi pas lieu de polémiquer, mais une attention à porter au régime alimentaire des enfants. »

Un député LREM s’en mêle

Si aucun ministre n’a réagi aux propos de Barbara Pompili, Jean-Baptiste Moreau, député LREM et éleveur bovin, lui ne les digère pas. « Des nutriments essentiels pour la croissance des enfants sont présents dans la viande. De plus, le problème est d’imposer dogmatiquement. Mais Barbara Pompili, le pragmatisme comme l’amour de la science et la loyauté sont des concepts qui vous sont étrangers », attaque l’élu sur Twitter.

Le Premier ministre n’a pas jugé utile de s’exprimer sur le sujet. Jean Castex n’a pas prévu d’intervenir sur ces « polémiques stériles », a indiqué Matignon au « HuffPost » lundi. Selon un conseiller ministériel qui s’est confié au site d’informations, il aurait d’autres « chats à fouetter », notamment la gestion de la pandémie et la situation dans les Alpes-Maritimes.

Julien Denormandie persiste

Etonnant spectacle que celui donné par le gouvernement sur le sujet. Ce mardi 23 février, Julien Denormandie persiste et signe. « Il y a une position qui est une posture d’une municipalité Europe Ecologie-les Verts qui consiste à arrêter de servir de la viande à nos enfants, et c’est aberrant d’un point de vue nutritionnel et c’est une honte d’un point de vue social », fustige le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, sur RTL.

Interrogé sur les divisions au sein du gouvernement, le ministre réfute toute « cacophonie ». Selon lui, Barbara Pompili était questionnée lundi sur la possibilité de proposer des alternatifs sans viande, ce à quoi il est favorable. Mais « c’est très différent de dire à nos enfants […] “A la cantine vous avez le choix” […] que de dire à nos enfants “A la cantine, on arrête de vous servir de la viande” », a-t-il insisté.

« Notre consommation actuelle de viande est insoutenable pour la planète »

La présidente de la puissante FNSEA s’est immiscée dans le débat ce mardi matin. « Il y a beaucoup d’idéologie » dans cette décision, a dénoncé Christiane Lambert, sur Public Sénat. « Pourquoi seulement la ville de Lyon a des problèmes pour assurer les gestes barrières » dans les cantines, s’est interrogée la présidente du syndicat agricole majoritaire.