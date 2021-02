Sandrine Rousseau, l’écolo qui espère troubler le duel annoncé entre Jadot et Piolle

1. Surprise

En annonçant sa candidature à la primaire d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV) fin octobre 2020, Sandrine Rousseau en a étonné plus d’un. Après avoir témoigné contre Denis Baupin, elle avait quitté le parti pour panser ses plaies : « J’avais besoin d’une pause. » De retour trois ans plus tard, cette économiste de 48 ans assume ses cheveux gris, porte l’étendard de la lutte contre les violences sexuelles et défend une radicalité environnementale. Elle compte bien troubler le duel annoncé entre l’eurodéputé Yannick Jadot et le maire de Grenoble Eric Piolle.

Yannick Jadot Vs Eric Piolle : qui c’est le plus fort chez les Verts ?

2. Avant-garde

Sa vie bascule le 9 mai 2016. Avec trois autres femmes, elle dénonce les agressions sexuelles qu’aurait commises Denis Baupin, alors vice-président EELV de l’Assemblée nationale. Les faits sont prescrits, l’affaire est classée sans suite. Mais Baupin croit bon d’attaquer les plaignantes en diffamation. Le procès se retourne contre lui : il sera condamné pour procédure abusive. « Quand on a parlé, ce n’était pas l’ambiance de maintenant », relève Sandrine Rousseau. Dans un livre publié le 17 septembre 2017 (« Parler », Flammarion), elle appelle à un vaste mouvement de libération de la parole. Deux semaines plus tard, c’est la vague #MeToo.

LIRE AUSSI > Affaire Baupin : les secrets de dix mois d’enquête

3. Association

Dans la foulée, elle fonde l’association Parler pour venir en aide aux victimes de violences sexuelles. Une dizaine de groupes se sont formés un peu partout en France. L’idée : que les victimes s’épaulent entre elles, sans l’intervention de professionnels.

4. Larmes

Invitée de Laurent Ruquier dans l’émission « On n’est pas couché », à l’automne 2017, elle est prise à partie par la chroniqueuse Christine Angot. L’auteure de « l’Inceste » ne supporte pas le discours de l’écolo. « On ne fait [traite] pas dans un parti politique la question des agressions sexuelles ! […] On se débrouille ! » assène Angot. Désemparée, Sandrine Rousseau fond en larmes.

LIRE AUSSI > Sandrine Rousseau : « Je serais très heureuse de pouvoir échanger avec Christine Angot »

5. Militantisme

Elle a grandi à La Rochelle puis fait ses études à Lille dont elle n’a plus bougé. Ses parents, inspecteurs des finances, avaient la fibre militante. Sa mère à la CFDT, puis chez Artisans du Monde (commerce équitable), son père en tant que maire de Nieul-sur-Mer, en Charente-Maritime. Vice-présidente de l’université de Lille, mère de trois enfants, Sandrine Rousseau a installé son bureau de campagne dans le 11e arrondissement de Paris. Une petite pièce dans un ancien garage transformé en espace de coworking, à deux pas du Bataclan.

6. Suicide

Après de longues années à lutter contre le cancer, sa mère se suicide. Quelques semaines plus tard, en décembre 2013, Sandrine Rousseau raconte dans une lettre ouverte les dernières heures terribles passées à son chevet et lance un appel à légaliser le suicide assisté.

7. Numéro deux

Elle entre chez EELV à sa création, en 2009, et devient l’année suivante vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais. Au sein du parti, elle sera porte-parole, numéro deux, puis échouera à en prendre la tête face à David Cormand. A son compteur, un paquet de campagnes… et de défaites. En 2015, c’est elle qui menait la liste écolo aux régionales dans le Nord, malgré les appels à l’unité du Parti socialiste. Au soir du premier tour, sa liste ne dépasse pas les 5 %. Et le PS choisit de se retirer pour éviter une victoire de Marine Le Pen. Résultat : Xavier Bertrand est élu, la gauche divisée a disparu de la région.

8. Charpentée

Un écolo perfide a qualifié sa candidature de « niche », d’autres de « témoignage ». Ces remarques la font rire aux éclats. « Cela voudrait dire que je suis un chien obéissant, c’est une erreur d’interprétation qui pourrait leur nuire… », réagit-elle. Un autre cadre d’EELV se fait plus précis :

« Sandrine incarne un combat, elle connaît les sujets écolos. Elle a gagné des recours sur la qualité de l’air, elle est très légitime aussi pour parler de la précarité étudiante. Elle est assez tout terrain et charpentée idéologiquement. » EXCLUSIF. Présidentielle 2022 : le sondage qui montre que la gauche a encore une chance

9. Economiste

Dans sa thèse sur la rente environnementale, soutenue en 2002, elle s’attachait à montrer comment une partie de l’économie puise sa richesse de la destruction de la planète. Elle a aussi travaillé sur les emplois domestiques et la responsabilité sociale des entreprises. Parmi ses sources d’inspiration, l’économiste hongrois Karl Polanyi ou encore la Première ministre travailliste néo-zélandaise Jacinda Ardern.

Jacinda Ardern, par Ségolène Royal : « Elle est devenue un modèle qui inspire le monde entier »

10. Sciences-Po

Elle a postulé à la direction de Sciences-Po Lille en 2019. En vain. Parmi ceux qui ont voté contre elle, Gérald Darmanin, accusé de viol, et Olivier Duhamel, accusé d’inceste. L’arrivée du premier au ministère de l’Intérieur en juillet 2020 l’a convaincue de se lancer dans la course à la primaire écologiste.