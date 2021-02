Oui, l’âge du capitaine (d’industrie) compte ! »

Ainsi le président a annoncé « sa » réforme de la haute fonction publique et plus particulièrement de l’ENA. Un temps évoquée sa suppression n’est plus d’actualité. Mieux, son fondement, son socle idéologique, le concours « républicain » en sort renforcé puisqu’une mesure choc est présentée, 6 places sur 80 étant réservées aux 1 700 élèves des « prépas talents » mises en place sur l’ensemble du territoire.

D’entrée, une première remarque s’impose : 6 reçus sur les 1 700 élèves ayant vocation à passer le concours, soit 1 sur 250, est un taux bien plus redoutable que pour les trois autres voies d’entrée à l’ENA où ce taux oscille entre 1 sur 10 et 1 sur 20 : pour les élèves issus de la diversité il va falloir se battre, et ils devront être dix fois plus méritants que les autres ! Mais cette discrimination positive, une première dans la sphère de l’Etat, a le mérite d’exister au vu de la fermeture sociale croissante de l’ENA où les élèves issus des milieux populaires ne sont plus présents qu’à l’état de traces : depuis douze ans que j’ai quitté cette école on dit que la diversité sociale a encore reculé, car si nous étions alors 6 % de fils d’ouvriers (soit quatre ou cinq) ils ne seraient plus que 1 % (une personne !) et encore moins dans les premiers rangs du classement qui permettent l’accès aux grands corps.

Trustés par les jeunes étudiants de Sciences-Po

Qu’est-ce que les grands corps ? Réservés au premier quart du classement, ces postes conduisent aux carrières de responsabilité, celles où l’on commande, où l’on décide, et c’est un fait qu’ils sont trustés par les jeunes étudiants de Sciences-Po Paris quasi exclusivement issus de la haute bourgeoisie. Ultérieurement, une moitié s’en va dans le privé à la tête de grandes entreprises tandis que l’autre occupe les postes décisionnels de l’Etat (cabinets, préfets, directeurs, ambassadeurs…). Ce sont eux qui sont visibles et pointés du doigt en tant que caste et « énarchie », pas les trois-quarts des élèves qui accomplissent des carrières « invisibles » dans le service public.

Ce sont également eux qui ont voix au chapitre… y compris quand il s’agit de parler de diversité : il n’est que de voir la liste des personnes auditionnées par la commission Thiriez (grand corps), commandée par Macron (grand corps), qui pour instaurer davantage de diversité a rencontré… des grands corps. Cette liste est un véritable « Who’s Who ? » administratif. Les hauts fonctionnaires « petits » ou « moyens » issus de l’ENA qui représentent l’écrasante majorité de la diversité n’ont pas été consultés ! Réflexe corporatiste ou acte manqué ? Peu importe l’intention car le débat est de fait monopolisé par les grands corps, censés faire de la place aux autres et scier la branche des cimes où ils sont assis. Que pouvait-il sortir d’autre que cette mesure cosmétique pour calmer la « populace » des « gilets jaunes » ?

A l’ENA un classement final de savoir-être

De surcroît ce n’est pas tant le concours d’entrée qui condamne la diversité dans la haute fonction publique que la capacité de cette dernière à accepter la différence de pensée et de parcours, et à la valoriser. Car que découvriront ces 6 élèves durant les deux années de scolarité à l’ENA ? Pour l’essentiel des stages et des mises en situation où, au-delà des compétences professionnelles, sera évaluée leur capacité à comprendre et respecter les codes qui régissent la haute fonction publique, à évoluer avec aisance dans ce milieu, à s’exprimer et se comporter « comme il convient »… et au final à penser « comme il convient », avec les conséquences qu’on connaît en termes de déconnexion avec la société.

Ces codes sociaux – qui sont ceux de la bourgeoisie – sont implicites, nul ne va les leur expliquer, on ne les apprend dans aucun manuel scolaire, ils coulent de source… dans un certain milieu. Et puisque l’image de l’ascenseur social est à la mode, pour un jeune issu de la diversité accéder à l’ENA c’est entrer dans l’ascenseur… pour découvrir que les derniers étages ne sont accessibles qu’avec une clé ou un code… qu’ils ne possèdent pas !

Mon « complexe Ferrero Roche d’Or »

Fils de maçon italien, issu du concours interne réservé aux fonctionnaires, je n’avais, à 35 ans, jamais croisé un ambassadeur et lors de mon stage j’étais terrorisé à cette idée, d’autant plus que passait alors à la télé la pub Ferrero avec la fameuse répartie « les réceptions de l’ambassadeur sont toujours très réussies ». J’ai donc baptisé cette appréhension le « complexe Ferrero Roche d’Or ». Je m’amuse mais ce n’est pas anecdotique car dès lors comment se comporter avec naturel et être totalement mobilisé ? Puis, au tout début du stage en préfecture, reçu par le préfet je l’ai salué d’un « ça va ? » quand j’aurais dû dire « mes respects, monsieur le préfet ». Il ne l’a pas relevé mais à la fin du stage il m’a reproché, lui fils de préfet, mon manque « d’ouverture intellectuelle » (sic) alors que mon CV était un démenti en tant que tel.

Nous étions ainsi quelques-uns issus de la diversité à l’ENA. Sans former un club nous nous reconnaissions et nous parlions avec humour, et désolation aussi, des petites piques que nous recevions. Etre issu de la diversité permet aussi de percevoir très fort la présence et le poids des codes sociaux, qu’on peut choisir d’embrasser, ou pas d’ailleurs car chacun reste libre (certes au prix d’un mauvais classement). Il n’en reste pas moins que lors du classement final qui détermine la carrière pour la vie, la quasi-totalité des noms se finissant en « i », en « a » ou en « o » se sont vus « confinés » dans le dernier tiers, mais c’est un hasard bien sûr.

Décorréler le classement final de l’âge, c’est assurer une vraie diversité

J’ai alors demandé un entretien avec le directeur pour lui exposer en quoi l’ENA, loin de combattre les discriminations, les accusait même. Pour le démontrer, je lui ai suggéré de produire une courbe, mettant en rapport l’âge des élèves avec leur rang de classement. Car c’est dans l’âge que se trouve la véritable discrimination : Les codes sociaux, les comportements à embrasser pour être « convenable », bien noté et accéder aux grands corps ne peuvent s’apprendre rapidement, ils constituent un savoir-être, un « capital social » résultant de l’éducation et du milieu, et rares sont les jeunes issus de la diversité qui, à supposer qu’ils puissent intégrer l’école à 25 ans, arrivent à les assimiler durant les deux ans de la scolarité. De surcroît, c’est prendre pour acquis que des jeunes issus de la diversité auront un comportement différent à l’ENA alors que le système de notation et de classement repose beaucoup sur le mimétisme. Après deux ans d’une telle scolarité, apporteront-ils la « différence », la « diversité » souhaitées ? L’auront-ils conservée ? Rien n’est moins sûr.

En réalité ce qu’on ne voit pas, ou qu’on affecte de ne pas voir, c’est qu’une réelle diversité est déjà présente à l’ENA à travers le concours réservé aux fonctionnaires (2e concours) ou à des cadres confirmés du privé (3e concours) qui, représentant plus de la moitié des élèves, ne sont certes pas tous d’origine modeste mais dont le parcours non linéaire leur a permis de connaître d’autres expériences de vie, qui n’ont pas forcément connu que des réussites, et dont l’âge leur permet de relativiser et d’apporter une plus-value différente. De plus, ils ont passé un concours à 35 ans, ayant pris le risque de remettre en cause une (bonne) situation acquise et leur vie de famille. Un parcours bien plus « divers » que celui des jeunes issus du concours externe.

L’ENA a toujours été caractérisée par une forte corrélation entre le rang du classement final et l’âge, les « jeunes » issus de milieux aisés trustant les premières places, les autres derrière. Si bien que la courbe moyenne est une droite croissante. Or, cette discrimination liée à l’âge est essentielle car elle entraîne ipso facto la discrimination sociale : décorréler l’âge du rang de classement c’est garantir que des profils « non linéaires », incluant des profils issus de la diversité mais plus largement des gens qui n’ont pas eu un parcours tout fait, qui élèvent des enfants et concilient cela avec leur vie professionnelle, qui de ce fait ressemblent aux Français, accéderont aux responsabilités.

Car que reproche-t-on à l’ENA et aux énarques au final ? Ce n’est pas tant leur origine sociale monobloc que d’en voir affirmer péremptoirement des choses, méconnaître le pays réel et les difficultés quotidiennes faute de les avoir éprouvées. Dans sa complexité, la société française est loin d’être un jardin à la française or les parcours qui lui ressemblent ne sont pas valorisés, loin s’en faut. Ils sont portés au passif quand ils devraient être perçus comme une richesse. Le seul atypisme qui semble permis est d’avoir fait telle grande école de commerce au lieu de telle autre, ou d’avoir pris une année sabbatique pour faire le tour du monde…

Les représentations négatives sur l’âge, la vraie discrimination à l’ENA, oubliées de la réforme

Pourquoi donc ne pas affronter de face ce réel biais de la scolarité, ne serait-ce qu’en sensibilisant les maîtres de stage et les évaluateurs (pour la plupart des hauts fonctionnaires issus des grands corps aux parcours balisés) aux représentations négatives qu’ils peuvent avoir pour les parcours non linéaires, voire en lançant une discrimination positive en leur faveur ? Ce biais est très perceptible chez les maîtres de stage qui survalorisent les jeunes de bonne famille éloquents… qui leur rappellent avec tendresse leur propre jeunesse. Inversement, dans un fonctionnaire de 40 ans certains cachent à grand-peine voir un « tâcheron » qui a mis du temps pour « arriver ». Et ces représentations accompagnent ensuite les fonctionnaires le long de leur carrière puisque ceux qui sont aux responsabilités sont les mêmes. Car dans une fonction publique fondée et structurée par Napoléon le mythe des maréchaux d’Empire de 20 ans est vivace : significativement, Macron-le-jeune-bourgeois-à-qui-tout-a-réussi n’a pas repris la suppression de l’accès direct aux grands corps des énarques de 25 ans proposée par la commission Thiriez. Avec ce mouvement circulaire, tautologique et auto-entretenu depuis 50 ans cette « néocratie » est bien installée, elle qui a supplanté la gérontocratie d’avant-guerre par un mouvement de balancier historique.

Si j’ai croisé à l’ENA de jeunes esprits brillants, humains, disposant de la forte capacité d’empathie que procure la vraie intelligence, j’en ai vu beaucoup n’ayant jamais connu d’échecs, à la vie toute tracée, facile, placés directement aux postes de responsabilité et amenés à régir la vie de leurs concitoyens, bien plus tourmentée et moins linéaire. Tel le « replicant » de Blade Runner qui aurait été balancé dans la haute fonction publique, j’ai ainsi vu des inspecteurs des Finances exposer des réformes séduisantes intellectuellement, mais en négligeant les conséquences sociales. Je ne m’étonne pas non plus du désastre de l’écotaxe, intelligente et utile dans son principe (taxer les poids lourds étrangers qui n’empruntent pas les autoroutes) mais qui a fait rire les Français (jaune évidemment) à la vue des milliers de portiques caméras installés quand, par exemple, une simple vignette à acquitter aux frontières, comme cela se pratique en Suisse ou République tchèque, aurait eu un résultat presque identique pour un coût mille fois moindre !

Je conclus en précisant que je suis heureux d’avoir fait cette école qui était et reste un « gros morceau », une ambition dans le bon sens du terme et pour moi, alors enseignant, l’occasion de me frotter à d’autres responsabilités et expériences de vie. Je m’exprime donc ici librement, sans représenter un corps en particulier ou vouloir en dénigrer un, regrettant juste que l’accès aux grands corps soit maintenu pour des jeunes de 25 ans et que n’ait pas été retenue l’idée logique d’une sélection des compétences dix ans après la fin de la scolarité, une fois éprouvées les capacités, y compris et surtout humaines. Mais si, avant l’ENA, j’étais un fervent partisan du concept de méritocratie, qu’en tant qu’enseignant je valorisais contre vents et marées auprès de mes nombreux élèves « issus de la diversité » confrontés à la difficulté de trouver un stage ou un emploi, autant après avoir fait l’ENA quand j’entends ce mot, je me tais, tant il y a décidément des plafonds de verre bien transparents et bien incassables dans ce pays…