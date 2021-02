Mise à jour sur les qualifications asiatiques

Compte tenu des restrictions de voyage et de quarantaine imposées par la pandémie de COVID-19 sur le continent et à la suite d’un processus d’étroite consultation avec les associations membres en Asie, la Confédération Asiatique de Football (AFC) et la FIFA ont décidé conjointement de reporter la plus grosse partie des prochains matches de qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et la Coupe d’Asie de l’AFC, RP Chine 2023™.

Voici le dernier calendrier en date pour les Journées 7 et 8 du Tour 2 de qualifications conjointes préliminaires pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et la Coupe d’Asie de l’AFC, RP Chine 2023™, qui se dérouleront les 25 et 30 mars 2021 :

La FIFA et l’AFC continuent d’accorder la plus haute priorité à la santé et à la sécurité des joueurs, des équipes, des officiels de match et de toutes les parties prenantes et travailleront en collaboration avec leurs associations membres pour suivre de près l’évolution de la situation dans la région.

Dans le cadre des efforts visant à assurer la réussite et la sécurité des qualifications asiatiques, l’AFC invitera les associations membres à accueillir leurs groupes respectifs dans un format centralisé. Elle confirmera et communiquera en temps utile le calendrier des matches de la fenêtre internationale de juin 2021, où les rencontres de ces qualifications centralisées sont actuellement programmées pour se dérouler du 31 mai au 15 juin 2021.

Les mises à jour potentielles sur les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA seront publiées ici même, sur FIFA.com.





Fifa