Les Britanniques vont bientôt recevoir les déchets du rêve américain dans leurs assiettes

Le Royaume-Uni fait partie des premières nations que Joe Biden a l'intention de visiter lorsqu'il deviendra président des États-Unis. En cela, nous pouvons voir les signaux positifs d'une coopération plus poussée entre les deux pays, ou pas. Il faut comprendre que les démocrates américains et Joe Biden en particulier ne sont pas aussi radicaux que Donald Trump et son équipe. Cela signifie que le gouvernement de Boris Johnson ne devrait pas vouloir se venger de son amitié (…)

–

International







Source link