Entre la France et l’Italie, une rivalité économique qui perdure

Fin janvier, le projet de fusion entre le géant italien de la construction navale Fincantieri et son concurrent français Chantiers de l’Atlantique a échoué après plus de trois ans de négociations. Un dénouement qui ne surprend pas le média européen Politico, qui retrace une histoire récente de tensions et d’échecs entre les acteurs économiques des deux pays. D’autant que la politique s’en mêle.







