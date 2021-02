Sous bracelet électronique, Isabelle Balkany va devenir chroniqueuse chez Hanouna

Encore un (bad) buzz signé Cyril Hanouna ? L’animateur vedette de l’émission « Touche pas à mon poste », sur C8, a reçu jeudi 18 février l’ancienne adjointe au maire de Levallois-Perret Isabelle Balkany, condamnée le 27 mai avec son mari Patrick Balkany à plusieurs années de prison pour « fraude fiscale » et « blanchiment ».

Au cours d’une émission marquée par un enchaînement de confidences de l’ancienne élue de Levallois-Perret sur sa condamnation (« La condamnation, nous la méritons car nous avons caché au fisc du patrimoine familial »), la santé et les infidélités de son mari ou encore son avenir (« Je vais vous dire, j’ai une nécessité absolue, c’est de continuer à faire marcher mes neurones. La retraite intellectuelle, pour moi, c’est insupportable »), Cyril Hanouna a glissé une annonce pour le moins surprenante, confirmée par l’équipe de l’émission sur Twitter : Isabelle Balkany va rejoindre l’équipe des chroniqueurs de l’une des autres émissions de la chaîne, lancée également par Cyril Hanouna : « Balance ton post ! ».

Sa première apparition devrait avoir lieu dans quinze jours, selon l’animateur, qui n’a pas précisé avec quelle régularité sa nouvelle chroniqueuse apparaîtra dans l’émission. La nouvelle recrue y retrouvera en tout cas l’une des figures des « gilets jaunes », Jérôme Rodrigues.

Isabelle Balkany, qui ne s’est pas étendue sur cette annonce lors de l’émission de jeudi, s’est dit, sur Twitter, « heureuse et fière » de faire partie de la « belle équipe de “Balance ton post” »

« Merci Cyril Hanouna de ton, de tes courage(s), celui de l’amitié et celui de la liberté de parole pour tous, mon combat depuis toujours ! »

« Etat de santé incompatible avec une incarcération »

Ce coup d’éclat, qui intervient au lendemain de l’annonce de l’aménagement de la peine des époux Balkany, qui vont être placés sous bracelets électroniques selon BFMTV, a été diversement accueilli sur Twitter.

Si certains internautes ont salué ce choix iconoclaste, d’autres sont beaucoup plus critiques, pointant notamment les ennuis judiciaires d’Isabelle Balkany, mais également son « état de santé », jugé « incompatible avec une incarcération » par la justice, mais qui ne l’empêcherait donc pas d’intégrer l’équipe de chroniqueurs.

« Les bracelets électroniques devraient être installés sur Isabelle et Patrick Balkany à partir de la mi-mars », précise BFMTV. « S’ils respectent leurs engagements, cette mesure pourrait déboucher, à terme, sur une libération conditionnelle. »

« Le bracelet électronique sera posé le mois prochain pour une durée probatoire d’un an avec des horaires de sortie très stricts et un suivi étroit par le SPIP » (Service pénitentiaire d’insertion et de probation), suite à une décision d’un juge d’application des peines (JAP) d’Evreux, en charge de ce dossier, a indiqué le parquet.

« Je ne suis pas une femme à bijoux, donc ça va me changer », s’est amusée Isabelle Balkany sur le plateau de C8.