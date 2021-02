Oscars 2021 : les 10 demi-finalistes des Effets et du Maquillage

Mank © 2020 Miles Crist / Netflix France Tous droits réservés

Suite et fin de notre tour d’horizon des présélections dans certaines catégories des Oscars, annoncées la semaine dernière, le mardi 9 février. Dix films avancent respectivement dans la course aux prix techniques des Meilleurs Effets visuels et des Meilleurs Maquillage / Coiffure. Comme ce fut le cas ces dernières années, des extraits de respectivement dix et sept minutes mettant en avant le travail spécifique dans ces films seront soumis à distance, le samedi 6 mars, aux membres des départements concernés. Ceux-ci procèderont alors au vote qui déterminera leurs cinq nominations finales.

Pour toutes les autres catégories, la période de vote aura lieu dès la veille, le vendredi 5 mars, jusqu’au mercredi de la semaine suivante, le 10 mars. Les nominations seront annoncées le lundi 15 mars, puis la 93ème cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 25 avril.

Contrairement aux années passées, aucune liste avec vingt films éligibles pour leurs effets visuels n’a été communiquée au préalable en 2021. Ce qui peut s’expliquer par la pénurie de blockbusters et autres épopées de superhéros en ces temps de fermeture des salles en France et outre-Atlantique à cause de la pandémie du coronavirus. Deux films figurent sur les deux listes cette année, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn de Cathy Yan et Mank de David Fincher, contre un seul en 2020 : 1917 de Sam Mendes. L’épopée de guerre avait été nommée dans les deux catégories, avant de gagner celle des effets visuels.

Parmi les particularités de ces présélections, on peut noter du côté des effets spéciaux la présence d’un documentaire, pour son emploi de la technique du deepfake, et d’un film d’animation. Si la production Pixar Soul de Pete Docter franchissait la prochaine étape vers la nomination, il serait seulement le troisième film d’animation nommé dans cette catégorie, après L’Étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick en 1994 et Kubo et l’armure magique de Travis Knight en 2017. De même, si la version de Pinocchio imaginée par Matteo Garrone était nommée pour son maquillage, il s’agirait seulement du deuxième film italien cité de la sorte, après Il divo de Paolo Sorrentino en 2010.

Enfin, on trouve dans cette présélection toujours autant trustée en cette année particulière par les services de vidéo en ligne deux, voire trois réalisateurs maintes fois plébiscités par ces Oscars techniques. Ainsi, les films de Christopher Nolan ont soit gagné l’Oscar des Meilleurs effets visuels pour Inception en 2011 et Interstellar en 2014, soit ils y ont été nommés pour The Dark Knight Le Chevalier noir. Pour sa part, Ron Howard est un habitué du maquillage, grâce à son film lauréat en 2001 Le Grinch et deux autres nominations pour Un homme d’exception et De l’ombre à la lumière. Quant à David Fincher, son dernier film à gros budget avant Mank, L’Étrange histoire de Benjamin Button, avait gagné à la fois l’Oscar des effets visuels et celui du maquillage en 2009.

Les 10 demi-finalistes des Meilleurs effets visuels

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn de Cathy Yan

Bloodshot de David S.F. Wilson, sans date de sortie cinéma en France

Love and Monsters de Michael Matthews, sans date de sortie cinéma en France

Mank de David Fincher, sans date de sortie cinéma en France

Minuit dans l’univers de George Clooney, sans date de sortie cinéma en France

Mulan de Niki Caro, sans date de sortie cinéma en France

Le Seul et unique Ivan de Thea Sharrock, sans date de sortie cinéma en France

Soul de Pete Docter, sans date de sortie cinéma en France

Tenet de Christopher Nolan

Welcome to Chechnya de David France, sans date de sortie en France

Les 10 demi-finalistes des Meilleurs Maquillage / Coiffure

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn de Cathy Yan

Le Blues de Ma Rainey de George C. Wolfe, sans date de sortie cinéma en France

Emma de Autumn De Wilde, sans date de sortie cinéma en France

The Glorias de Julie Taymor, sans date de sortie cinéma en France

Jingle Jangle Un Noël enchanté de David E. Talbert, sans date de sortie cinéma en France

Mank de David Fincher, sans date de sortie cinéma en France

One Night in Miami de Regina King, sans date de sortie cinéma en France

Pinocchio de Matteo Garrone, sans date de sortie cinéma en France

Une affaire de détails de John Lee Hancock, sans date de sortie cinéma en France

Une ode américaine de Ron Howard, sans date de sortie cinéma en France