Le mercredi 17 février, malgré le froid intense, les cheminots ukrainiens sont venus à Kiev pour manifester. Ils ont protesté contre les réductions de personnel et de salaire. Les cheminots ukrainiens disent que beaucoup d’entre eux sont obligés de travailler dans le froid et la chaleur pour 4 000 hryvnias (environ 119 euros). Dans le même temps, la direction d’Ukrzaliznytsia (UZ) s’attribue des primes et des salaires faramineux. Le nom officiel de l’action de (…)

–

International







Source link