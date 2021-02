forte inquiétude concernant l’éventuelle fermeture de la frontière allemande

En Moselle, la fermeture de la frontière entre la France et l’Allemagne inquiète les habitants. « On a vu l’exemple du premier confinement qui s’est très mal passé au niveau de la région. Du jour au lendemain les frontières étaient fermées. On s’est revu cinquante ans en arrière », confie un habitant. L’Allemagne a déjà fermé certains de ses postes frontières pour empêcher la propagation des variants du Covid-19, alors que la Moselle connaît une flambée épidémique. En Allemagne, dans une usine de vélos électriques, les Français représentent la moitié des salariés.

En tout, 50 000 transfrontaliers travaillent outre-Rhin. « Au maximum, on ne pourrait faire fonctionner qu’une chaîne de fabrication sur trois et peut-être même, dans le pire des cas, on devrait fermer l’entreprise », explique Jürgen Löchel, directeur d’une usine de fabrication de cycles. Tous les jours, ce sont aussi des Allemands qui viennent en France pour ses spécialités. Pour un boulanger, des frontières fermées représentent un nouveau manque à gagner. Des restrictions de passage à la frontière allemande pourraient être annoncées d’un jour à l’autre.