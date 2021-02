Eurockéennes, Hellfest, Francofolies… quels sont les festivals maintenus, lesquels annulés ?

Les festivals en plein air pourront se tenir cet été… mais à condition de se limiter à 5 000 spectateurs assis. C’est ce qu’a annoncé Roselyne Bachelot, jeudi. « J’ai interrogé presque 200 organisateurs de festivals. 83 % nous ont dit “Nous, ce qu’on veut, c’est s’adapter” », a déclaré la ministre de la Culture au micro de Franceinfo, jeudi. Cette jauge doit « permettre de sauvegarder la qualité sanitaire de ces manifestations », selon la ministre de la Culture, et pourrait évoluer au regard des conditions sanitaires.

Un cadre précis, qui laisse « deux scénarios » aux organisateurs : annuler ou s’adapter et organiser leur événement quand même. Dans le premier cas, « on les aide dans cette annulation », assure Roselyne Bachelot. Dans le second, « on va travailler. Cela va entraîner des frais, par exemple des installations de gradins. On les aidera à assumer ces frais supplémentaires de festival et également dans la compensation de billetterie qui ne leur permettrait pas de couvrir leurs frais », promet la ministre. Voici le point sur les décisions prises par les principaux festivals en France.

Suite aux annonces de jeudi, Ben Barbaud, directeur du HellFest, avait évoqué une probable annulation du festival. « Difficile d’imaginer 5 000 hard rockeurs assis sur une chaise. Un report est très certainement inévitable », grinçait-il sur Franceinfo. Le festival de hard rock habituellement organisé en juin à Clisson (Loire-Atlantique) est, selon lui, incompatible avec les nouvelles règles. « L’ADN de notre festival, ce sont des gens collés les uns aux autres, en sueur, en train de hurler avec une bière à la main. »

C’est désormais acté, ce vendredi. Le festival, qui avait rassemblé plus de 180 000 spectateurs en 2019, n’aura pas lieu. « Ce sera une nouvelle année blanche », regrette Ben Barbaud, interviewé par « Ouest France ».

« Bien sûr, on veut essayer de faire quelque chose pour exister. Est-ce que ce sera des concerts en ligne, ou des petits concerts de soutien pour les bénévoles ou intermittents ? Je ne sais pas. Mais une certitude, ce ne sera pas le Hellfest. »

L’Electrobeach ne coupe pas (encore ?) le son

Sur le littoral du Barcarès, difficile d’imaginer comment l’Electrobeach pourrait se tenir dans les conditions dictées par Roselyne Bachelot. Le festival de musique électro avait accueilli 165 000 festivaliers en 2018, et attire un public plutôt jeune, qui danse.

Aucune décision n’a encore été prise, même si « je ne me fais aucune illusion », avoue Alain Ferrand, maire du Barcarès à « l’Indépendant ».

Pas d’annulation « pour le moment » des Eurockéennes

« On est sous le choc, mais on n’annule pas pour le moment », résume à « L’Est Républicain » le responsable de la communication du festival de Belfort, Hervé Casteran.

« 5 000 personnes, assises, et avec distanciation, ça veut dire qu’il faut des gradins de 10 000 places », a pointé aux « Echos » le patron des Eurocks, Jean-Paul Roland. Un sacré surcoût pour une jauge sans rapport avec sa fréquentation habituelle (128 000 personnes en 2019).

« Ce qu’on peut dire c’est que, à moins d’un miracle de changement de stratégie gouvernementale ou de maîtrise de l’épidémie, il n’y aura pas les Eurockéennes comme on a pu les connaître. Mais on va voir ce qu’il est possible de faire », conclut au micro de France-Bleu Jean-Paul Roland.

Près de 40 000 billets ont déjà été vendus pour l’édition 2021 du festival, programmée du 1er au 4 juillet avec le groupe Muse en clôture.

L’espoir des Francofolies

« C’est un point de départ formidable, pour tout le monde, pour les artistes, pour le public et pour nous », s’est réjoui, ce vendredi sur FranceInfo, Gérard Pont, directeur des Francofolies de La Rochelle. « Il y a beaucoup de lumière au bout du tunnel. Je vous rappelle que l’an dernier la lumière était complètement éteinte. »

La grande scène des Francofolies accueille d’habitude 12 000 personnes. « J’ai espoir que, si on joue le jeu, en cinq mois, les choses vont changer. Je suis persuadé qu’on pourra faire des concerts debout, j’en suis convaincu », assure Gérard Pont. « On sera tous prêts à faire des efforts, que les spectateurs seront prêts à porter des masques, s’il faut en porter, et à rester assis si vraiment il faut rester assis. »

Les Vieilles Charrues maintenu cet été

« Il y aura des Vieilles Charrues » en 2021, assure Jérôme Tréhorel, son directeur sur RTL ce vendredi. Suite aux annonces du ministère de la Culture, il se veut résolument optimiste. « C’est un point de départ qui est quelque part un soulagement, parce qu’on avait la crainte […] d’avoir, comme l’année dernière, un nouvel été silencieux. » Différentes mais adaptées, les Vieilles Charrues seront donc au rendez-vous.

« Le modèle économique ne sera pas du tout le même », assure le patron du festival breton. « Le format de production de l’événement ne sera pas sur quatre jours, on sera sur plus, pour surprendre le public et toucher un maximum de gens. » Reste à savoir comment va s’adapter la programmation. Céline Dion, qui devait être la tête d’affiche a annoncé qu’elle ne participerait pas au festival avant 2022.

Le Main Square Festival d’Arras en suspens

« Pas de décision hâtive ». C’est ce qu’a déclaré le patron du festival à nos confrères de « la Voix du Nord », jeudi, après les annonces de la ministre.

« Même si on n’a pas fixé de date de revoyure avec la ministre, les discussions vont se poursuivre. Il y a quand même un énorme paradoxe entre le fait qu’on dise que la situation n’exige pas un nouveau confinement, mais que notre secteur soit contraint d’accepter d’être encore sacrifié […] On va se poser. Réfléchir et discuter entre organisateurs de ce qu’on peut faire », a expliqué Armel Campagna.

Les Solidays à nouveau annulé

Malgré ces ajustements, plusieurs organisateurs ont d’ores et déjà décidé d’annuler leur festival. « Les espoirs que nous puissions jouer cet été, avec une grande jauge et debout, sont hypothétiques et faibles », avait expliqué le fondateur de Solidays, Luc Barruet, le 10 février, avant même les annonces de la ministre. Prévu du 18 au 20 juin, c’est la deuxième fois que ce festival, qui finance des plans d’action de Solidarité Sida, est annulé à cause du Covid-19.

Son annulation représente un manque à gagner de 3,5 millions d’euros (même somme que l’an dernier) pour les 114 projets de soutien des malades du sida dans 21 pays, « de Montreuil, aux Philippines, en passant par l’Ukraine », souligne Luc Barruet.

Pour cette année, le fondateur de Solidays travaille donc sur « un projet télé pour célébrer la jeunesse et la musique, accompagné d’une grande campagne de mobilisation, aux dates initiales de Solidays, en faveur de la lutte contre le VIH ». « Chez Solidarité Sida ce n’est pas envisageable de dire “on a essayé, mais on n’a pas réussi”. »