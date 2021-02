Douze jours que je n’ai rien écrit à propos de la CoViD19 : quel soulagement. Je pensais que cela me manquerait, ce vide m’a reposé. Malgré tout on n’échappe pas à cette ambiance anxiogène entretenue par le pouvoir et par les médias qui, pour l’un nous vomit dessus ses injonctions parfois délirantes, le plus souvent incohérentes et au final inconsistantes, pour les autres il semblerait qu’il n’existe plus rien d’autre dans le monde à (…)

