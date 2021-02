Accusé de viols par Florence Porcel, Patrick Poivre d’Arvor porte plainte pour diffamation

L’écrivaine Florence Porcel, âgée de 37 ans, a déposé plainte contre l’ancien présentateur vedette Patrick Poivre d’Arvor pour deux viols qui seraient intervenus en 2004 et 2009, met en lumière France 3 vendredi 19 février. À l’époque, la jeune femme se serait présentée à son bureau pour lui demander des conseils d’écriture. Invitée il y a quelques jours par une radio pour présenter son premier roman, elle dénonce dans ce livre les agressions sexuelles et l’omerta qui règne dans certains milieux.

« Je voulais montrer ce que ça fait d’être dans la peau d’une victime qui voit les agresseurs dénier ou démentir. Tout cela, c’est insupportable », a déclaré Florence Porcel au micro de France Bleu Champagne-Ardenne. « Je témoigne (sous couvert de fiction) de ce que j’ai vécu avec un des hommes les plus célèbres de France. Sans surprise… tout le monde sait », avait-elle écrit sur son compte Twitter. Jeudi soir, après avoir pris connaissance de la plainte, le journaliste a aussi publié un communiqué : « PPDA est, à cet égard, révolté par la manière dont on cherche à l’instrumentaliser pour assurer la promotion d’un roman. » Enfin, l’ancien présentateur a également porté plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse.