Des machines à voter en 2022 ? « Cela pose un vrai problème de sincérité du scrutin »

Voter sur une machine durant la semaine précédent le scrutin sera-t-il possible lors de l’élection présidentielle de 2022 ? Un amendement déposé à la dernière minute par le gouvernement a suscité un tollé au Sénat avant d’être rejeté mercredi 17 février en commission. Il devrait subir le même sort ce jeudi dans l’hémicycle.

Pourquoi une telle levée de boucliers ? Le sénateur LREM des Hauts-de-Seine Xavier Iacovelli revient pour « l’Obs » sur cet amendement « mort-né », et sur son opposition au recours aux machines à voter en France.

Vote par anticipation : « Le gouvernement ouvre enfin la porte à la modernisation du vote »

Vous vous êtes opposé à plusieurs reprises ces dernières années au vote électronique. Pourquoi ?

Depuis 2007, un moratoire interdit aux communes qui n’avaient pas ces machines auparavant d’en acquérir, et il y a des raisons pour ça : une de ces raisons, c’est qu’on ne peut pas recompter les votes. Lors d’une élection régionale dans ma commune, où ces machines sont utilisées, il y a eu 10 voix d’écart entre les deux candidats au second tour, et il y avait 12 erreurs par rapport à la feuille d’émargement. Si c’était une élection municipale, ça aurait pu faire basculer l’élection.

Faut-il instaurer le vote par internet aux élections ?

Ne pas pouvoir recompter les votes par rapport aux émargements pose un vrai problème de sincérité du scrutin. Et c’est pour ça que je suis aujourd’hui très partagé sur l’utilisation des machines à voter dans leur ensemble. Je pense qu’