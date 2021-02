Oscars 2021 : les 15 demi-finalistes du Documentaire

El agente topo © 2020 Micromundo Producciones / Motto Pictures / Volya Films / Gravitas Ventures Tous droits réservés

Petit à petit, le documentaire gagne du terrain. Rien que cette semaine, il y en a eu un qui a été nommé au César du Meilleur Film et un autre sélectionné en compétition au Festival de Berlin. Et qui sait, après qu’un film étranger a gagné pour la première fois l’Oscar du Meilleur Film l’année dernière, peut-être le prochain tabou à tomber sera-t-il la nomination d’un documentaire dans cette catégorie-là ? En toute probabilité, à en juger par la liste des quinze documentaires annoncée mardi dernier, le 9 février, par l’Académie du cinéma américain, ce ne sera pas pour cette année-ci.

On ne cherche nullement à mettre en question ici la qualité de ces films, aux sujets toujours aussi divers qu’engagés. Il faudrait juste constater que ce domaine cinématographique est de plus en plus la chasse gardée des plateformes en ligne. Entre Netflix, Amazon Prime et Apple TV, l’espace de création d’un documentaire destiné à l’exploitation en salle de cinéma se réduit en effet à vue d’œil. Ce qui peut bien sûr aussi avoir des effets positifs. Ainsi, il semble que le documentaire produit par Netflix sur la lutte des personnes handicapées pour l’égalité des chances aux États-Unis soit disponible gratuitement sur la chaîne Youtube du service en ligne. De même, sur ce dernier, vous pourriez découvrir deux des courts-métrages documentaires présélectionnés.

Pour rappel, les nominations aux Oscars seront annoncées dans un peu plus de quatre semaines, le lundi 15 mars. Comme d’habitude, ce sont uniquement les membres du département documentaire de l’Académie qui détermineront les nominations dans leurs deux catégories, Meilleur long-métrage et Meilleur court-métrage documentaire. La 93ème cérémonie des Oscars aura lieu, quant à elle, le dimanche 25 avril.

Fin janvier, ils étaient encore 238 films éligibles à l’Oscar du Meilleur long-métrage documentaire. Pandémie mondiale ou pas, ce chiffre est en forte hausse par rapport aux documentaires soumis l’année dernière. Ils n’étaient alors que 159.

Bien évidemment, on ne va pas vous dresser ici la liste de tous ces regards sur la réalité du monde qui nous entoure ayant échoué à se qualifier. Simplement à titre d’information nullement exhaustive y figuraient 17 blocks de Davy Rothbart, Acasa My Home de Radu Ciorniciuc, City Hall de Frederick Wiseman, Devenir de Nadia Hallgren, The Dissident de Bryan Fogel, The Earth is blue as an orange de Iryna Tsilyk, En route pour le milliard de Dieudo Hamadi, Epicentro de Hubert Sauper, The Ghost of Peter Sellers de Peter Medak, Irradiés de Rithy Panh, Pahokee Une jeunesse américaine de Patrick Bresnan et Ivete Lucas, Pierre Cardin de P. David Ebersole et Todd Hughes, Sais-tu pourquoi je saute ? de Jerry Rothwell et Système K de Renaud Barret.

Deux films ont réussi à être présélectionnés à la fois dans la catégorie du Meilleur documentaire et dans celle du Meilleur Film international. Alors, L’Affaire Collective de Alexander Nanau et El agente topo de Maite Alberdi réussiront-ils à se faire nommer aussi deux fois ? Un seul film y était parvenu jusqu’à présent. C’était le film macédonien Honeyland de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov l’année dernière. Par contre, le candidat officiel de l’Italie, Notturno de Gianfranco Rosi, n’est plus dans la course que du côté du documentaire. Toutefois, dans un cas de figure similaire, le réalisateur avait réussi à s’y faire nommer en 2017 pour Fuocoammare Par-delà Lampedusa.

Rosi fait partie du groupe de six réalisateurs encore éligibles cette année-ci, qui avaient déjà été nommés, voire récompensés auparavant par l’Académie du cinéma américain. Le seul lauréat d’un Oscar, Ross Kauffman en 2005 pour le long-métrage Camera Kids, se retrouve cette fois dans la catégorie des courts. Y récidive également Skye Fitzgerald, déjà nommé il y a deux ans pour son court Lifeboat. La réalisatrice avec le plus de nominations à son actif est Liz Garbus, deux fois conviée à la cérémonie des Oscars, en 1999 pour The Farm Angola USA et en 2016 pour What Happened Miss Simone ?. David France n’a eu cet honneur qu’une seule fois pour l’instant, pour How to Survive a Plage en 2013. Enfin, le cas de Sam Pollard est particulier, puisqu’il avait reçu sa première nomination en 1998 en tant que producteur de 4 Little Girls de Spike Lee.

Les 15 demi-finalistes du Meilleur Documentaire

76 days de Weixi Chen, Hao Wu et Anonymous, sans date de sortie en France

L’Affaire Collective de Alexander Nanau, prochainement au cinéma en France

El agente topo de Maite Alberdi, sans date de sortie en France

All in The Fight for Democracy de Lisa Cortes et Liz Garbus, sans date de sortie cinéma en France

Boys State de Jesse Moss et Amanda McBaine, sans date de sortie cinéma en France

Crip Camp La Révolution des éclopés de James Lebrecht et Nicole Newnham, sans date de sortie cinéma en France

Dick Johnson is dead de Kirsten Johnson, sans date de sortie cinéma en France

Gunda de Victor Kossakovsky, sans date de sortie en France

MLK / FBI de Sam Pollard, sans date de sortie en France

Notturno de Gianfranco Rosi, prochainement au cinéma en France

The Painter and the Thief de Benjamin Ree, sans date de sortie en France

La Sagesse de la pieuvre de Pippa Ehrlich et James Reed, sans date de sortie cinéma en France

Time de Garrett Bradley, sans date de sortie cinéma en France

The Truffle Hunters de Michael Dweck et Gregory Kershaw, sans date de sortie en France

Welcome to Chechnya de David France, sans date de sortie en France

Les 10 demi-finalistes du Meilleur Court-métrage documentaire

A Concerto is a Conversation de Kris Bowers et Ben Proudfoot

Abortion Helpline This is Lisa de Barbara Attie, Mike Attie et Janet Goldwater

Call Center Blues de Geeta Gandbhir

Colette de Anthony Giacchino

Do Not Split de Anders Hammer

Hunger Ward de Skye Fitzgerald

Hysterical Girl de Kate Novack

Ode à Latasha de Sophia Nahli Allison

Que ferait Sophia Loren ? de Ross Kauffman

The Speed Cubers de Sue Kim