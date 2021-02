Malgré le contexte actuel, en ce 4 février la Journée mondiale contre le cancer a bien lieu. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation qui vise à encourager une plus grande prise de conscience et à agir pour mieux prévenir et traiter le cancer. Cependant cette année s’ajoute également l’enjeu de la vaccination contre la Covid-19 pour les patients atteints de cancer.





