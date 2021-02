Toutes les fois où Darmanin et Le Pen ont semblé proches pendant leur débat sur France 2

Un duel pas si musclé. Gérald Darmanin et Marine Le Pen se sont retrouvés sur le plateau de « Vous avez la parole » sur France 2, jeudi 11 février, afin de débattre de l’islamisme et l’immigration. Loin de la foire d’empoigne qui avait opposé la présidente du Rassemblement national à Emmanuel Macron lors du débat d’entre-deux-tours en 2017, la conversation a cette fois-ci donné lieu à un certain nombre de convergences de vue entre les deux protagonistes.

Gérald Darmanin fait-il peur à Marine Le Pen ?

« J’en reviens à votre livre, car je l’ai lu avec beaucoup d’attention. Et objectivement, à part quelques incohérences, j’aurais pu le signer », a notamment déclaré Marine Le Pen au ministre de l’Intérieur, qui n’en demandait pas tant (« Non, ça va aller »).

« Vous décrivez l’islamisme de manière extrêmement claire ! », lance plus tard la fille de Jean-Marine Le Pen, qui demande à ce que la loi contre le « séparatisme » adopte le même degré de fermeté que celui affiché par Gérald Darmanin dans son essai sur la laïcité paru au mois de janvier.

« Vous n’êtes pas assez dure »

De son côté, le locataire de la Place Beauvau n’a pas reproché à Marine Le Pen de tenir un discours trop radical, mais au contraire de se montrer trop « molle » :

« Il faut prendre des vitamines. Vous n’êtes pas assez dure, là je trouve. (…) Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne pas légiférer sur les cultes et vous dites que l’islam n’est même pas un problème. Vous êtes partie assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j’imagine. » Marine Le Pen, l’idiote utile du macronisme ?

Une posture qui a étonné Thomas Sotto, modérateur du débat avec Léa Salamé : « Vous êtes à droite du Rassemblement national, sur ces sujets-là ? »

