Le pari de Valérie Pécresse aux régionales… pour préparer 2022 ?

Elle reçoit dans son grand bureau design au septième étage de l’immeuble neuf de l’hôtel de région, à deux pas de la mairie de Saint-Ouen. Vue imprenable sur tout Paris, le Sacré-Cœur et la tour Eiffel. Cette installation dans un département de banlieue, et pas n’importe lequel, la Seine-Saint-Denis, terre de gauche qui concentre les difficultés sociales, c’est la grande fierté de Valérie Pécresse. Elle a tenu bon là-dessus malgré les résistances de nombre d’élus franciliens. Pour elle, aucun doute, le siège du conseil régional se devait d’être en dehors de la capitale, et même dans un terrain a priori hostile.

L’idée de quitter l’hôtel particulier de la rue Barbet-de-Jouy, au cœur du 7e arrondissement de Paris, désormais réservé à l’accueil des délégations étrangères, a d’abord été vue comme un gadget par tous ceux qui rechignaient à l’idée de « s’exiler » loin du centre de la capitale. Cette idée est maintenant quasiment qualifiée de géniale par les mêmes… « C’est ton acte fondateur », l’a félicitée Nicolas Sarkozy lorsqu’il est venu déjeuner avec elle à Saint-Ouen en novembre dernier. Ce qu’elle a voulu comme un symbole fort est aujourd’hui perçu comme une évidence ancrée dans la réalité. On ne pourra plus lui refaire le coup misérable d’un Claude Bartolone, qui, aux abois, entre les deux tours des régionales de 2015, avait lâché que cette candidate de la droite « en serre-tête » défendait, « en creux, Versailles, Neuilly et la race blanche »…

