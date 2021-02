Europe créative, le programme pour les secteurs audiovisuel, culturel et créatif

Synthèse

Dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle et linguistique de l’Europe et de sa compétitivité dans les secteurs culturel, audiovisuel et créatif, le programme Europe créative a été lancé pour relever les défis de la fragmentation du marché, de l’ère numérique, de la mondialisation et de la collecte de données.

Les informations présentes sur cette page concernent le programme pour la période de programmation 2014-2020, arrivant à son terme.

Elles seront progressivement mises à jour, après l’adoption du prochain règlement et la publication des premier appels à projets de la période de programmation 2021-2027.

Celle-ci devrait par ailleurs voir son budget augmenter, à hauteur de 1,6 milliards d’euros avec une enveloppe additionnelle de 600 millions d’euros, soit 2,24 milliards d’euros pour l’ensemble de la période. Le nouveau programme s’inscrira dans la continuité du précédent en termes d’objectif et de fonctionnement. Il devrait toutefois mettre l’accent sur la coopération internationale, la circulation des œuvres d’arts et devra favoriser l’accès au programme pour les plus petites structures.

Objectifs

: plateformes, traductions, réseaux… Développement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle : soutien à la conception, à la formation, aux festivals… Instrument financier transversal spécifiquement dédié à l’entreprenariat culturel

Doté d’une enveloppe de 1,5 milliards d’euros sur la période 2014–2020, Europe Créative subventionne des projets visant à préserver et défendre la diversité culturelle et linguistique de l’Europe et à renforcer la compétitivité des secteurs de la culture et de la création selon cinq objectifs :

soutenir la capacité des secteurs culturels et créatifs à opérer à l‘échelle transnationale et internationale ;

favoriser la circulation transnationale des œuvres culturelles et créatives et la mobilité des acteurs culturels et créatifs, en particulier les artistes ;

Le programme se compose de trois volets d’action, eux-mêmes déclinés aux priorités et mesures propres :

le volet Culture (31 % du budget global), dédié au renforcement européen et international des secteurs de la culture et de la création (hors cinéma et audiovisuel) ;

(56 % du budget global), dédié au renforcement et au développement de l‘industrie cinématographique et audiovisuelle (fiction, documentaire de création et animation) ainsi que des œuvres interactives ; Un instrument financier transversal (13 % du budget global) pour le soutien à l’entrepreneuriat, qui prévoit un dispositif financier ainsi qu’un soutien à la coopération politique transnationale et aux actions trans-sectorielles innovantes (mis en place à partir de 2016).

Le Festival international de La Rochelle

L’organisation de la 44e édition du Festival international du film de La Rochelle a été cofinancée par Europe Créative.

Financement européen : 63 000 €

Le volet CULTURE finance quatre types de projets :

la coopération transfrontalière entre les organisations culturelles et créatives à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE ;

qui promeuvent les nouveaux artistes et encouragent une véritable programmation des œuvres culturelles et artistiques à l’échelle européenne ; la traduction littéraire européenne.

Le volet MEDIA finance des projets qui interviennent dans :

le renforcement des capacités et la formation professionnelle des professionnels de l’audiovisuel ;

de films ; l’élargissement de l’audience, en vue de promouvoir la culture cinématographique et de susciter l’intérêt pour les films européens grâce à un large éventail d’événements.

Porteurs de projet éligibles

Opérateurs culturels et créatifs possédant la personnalité juridique depuis au moins deux ans (autorités locales et régionales, entreprises, administrations, O.N.G., PME, universités, associations).

Zone géographique concernée : pays de l’UE, pays hors UE



Fonds européens : bénéficiaires et éligibilité

Type de financement

Ce programme offre des subventions. Le taux de cofinancement est variable selon le volet et la priorité concernés.

Procédure

Les financements Europe Créative sont alloués par le biais d’appels à projets, disponibles en ligne.

Les modes de gestion des programmes

Contacts

Europe Créative est un programme directement géré par la Commission européenne via l’agence exécutive Éducation, audiovisuel, culture.

Assurant la fonction du Bureau Europe Créative France, le Relais Culture Europe vous appuie dans la mobilisation du programme Europe Créative (Culture, MEDIA et Trans-sectoriel) autour de vos projets de développement européen.

