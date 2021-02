Donbass – L'Ukraine doit décider si elle reste ou si elle sort officiellement des accords de Minsk

Après plusieurs déclarations du chef de la délégation ukrainienne au sein de la plateforme de négociation, Léonid Kravtchouk, qui non seulement contredisent les accords de Minsk, mais aussi appellent Kiev à utiliser la force contre le Donbass, la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) ont demandé à l’Ukraine de décider si elle reste ou sort officiellement de ces mêmes accords. Kravtchouk fait des déclarations contraires aux accords de Minsk En quelques (…)

