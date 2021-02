Le Tako-tsubo est une cardiomyopathie de stress qui touche principalement la femme anxieuse, ménopausée et représente 1 à 2 % des hospitalisations pour infarctus par an. Comment le reconnaître ? Comment le soigner ? Les réponses du Pr Claire Mounier-Véhier, cardiologue au CHU de Lille, et co-fondatrice de Agir pour le Cœur des Femmes.





Sante magazine