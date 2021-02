Neo, le média qui promeut la France des terroirs

C’est l’anti Brut. Un nouveau média 100 % vidéo et digital. Son nom ? Neo. Son concept ? La France et ses terroirs. La première vidéo publiée le 25 novembre dernier signe sa ligne éditoriale. C’est l’histoire de l’hymne du club de foot de Lens, la chanson de Pierre Bachelet. « Au Nord, c’était les corons. La terre, c’était le charbon », entend-on le stade Bollaert-Delelis chanter en chœur. Neo, qui possède un compte Instagram (près de 20 000 abonnés aujourd’hui), Twitter (10 600), Facebook (16 700), sans oublier TikTok (2 500) et YouTube, reste encore confidentiel. Mais sa notoriété progresse, et son audience aussi.

A l’origine de ce concept, une petite bande où l’on retrouve un proche de Michel Onfray, le philosophe qui veut réunir les souverainistes des deux bords, l’homme de télévision Bernard de La Villardière, présentateur d’« Enquête exclusive » (M6), et deux autres jeunes journalistes. Leur ambition : dépasser Brut ou Konbini, oublier la génération des millennials, les sujets sociétaux sur l’euthanasie et les vidéos chocs sur les violences policières ou la souffrance animale. Neo se veut le média de la France périphérique

« Notre ligne, elle est simple : on parle du terroir, de notre histoire, de manière positive », explique Louis Perrin, 27 ans, un des patrons de Neo. « C’est du localisme. Ce que l’on veut, c’est réconcilier les Français. »

« Local is the New Cool »

L’idée a germé dans la tête de Louis Perrin il y a un peu plus d’un an. Il n’est pas seul : son ami Anne-H