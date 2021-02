En Inde, la révolte des paysans symbole d’une politique agricole à bout de souffle

Cela fait des mois qu’ils manifestent. Depuis le 26 novembre dernier, des dizaines de milliers d’agriculteurs indiens protestent dans les rues de Dehli contre la libéralisation du marché agricole. Alors que la situation s’envenime et que le gouvernement de Narendra Modi a répondu par la force, des voix à l’international se font entendre. Un tweet de la star américaine Rihanna a mis le feu aux poudres : « Pourquoi ne parlons-nous pas de cela ?! #FarmersProtest », a-t-elle écrit en mettant un lien un article de CNN relatant comment le gouvernement indien tente de faire taire les manifestants en coupant Internet et en supprimant les comptes Twitter d’agriculteurs et de journalistes indiens.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S — Rihanna (@rihanna) February 2, 2021

À la suite de Rihanna, d’autres célébrités ont fait écho à ces manifestations. Greta Thunberg, symbole de la jeunesse luttant contre l’inaction climatique a elle aussi posté un tweet proclamant « Nous sommes solidaires de la #farmerprotest en Inde ». De l’autre côté de l’Atlantique, c’est la nièce de de Kamala Harris, la vice-présidente américaine d’origine jamaïco-indienne, qui s’est indignée : « Nous devrions TOUS être scandalisés par les fermetures d’Internet en Inde et la violence de paramilitaires contre les agriculteurs qui manifestent « , a tweeté l’écrivaine Meena Harris.

Le ministre de l’intérieur indien, Amit Shah a riposté. Sans nommer les célébrités, il a dénoncé la « propagande » de certains. Si l’affaire fait autant de bruit c’est qu’en Inde, le secteur agricole pèse plus de 15 % du PIB et fait vivre 58 % de la population soit environ 800 millions de personnes. Or depuis des années, le nombre de paysans suicidés ne cesse d’augmenter. En 30 ans, ce sont 300 000 agriculteurs indiens qui se sont donné la mort. D’où la révolte qui se joue aujourd’hui. Les agriculteurs estiment que la nouvelle réforme du marché agricole va les rendre encore plus pauvres.

Promotion d’une agriculture à haut rendement

Pour bien comprendre, il faut savoir que dans les années soixante, pour assurer l’autosuffisance alimentaire de l’Inde, les autorités ont lancé la « révolution verte ». Pendant des décennies, le concept a consisté à promouvoir une agriculture intensive basée sur des semences à haut rendement comme le blé le riz. L’état a mis en place un prix de soutien minimal sur une vingtaine de denrées permettant aux petits exploitants de se maintenir. Mais cette agriculture nécessite une irrigation intensive et une utilisation massive d’engrais chimiques et de pesticides entraînant les agriculteurs dans un cercle d’endettement. Aujourd’hui, il devient nécessaire d’un point de vue environnemental et social de réformer ce système. Mais la voie prise par Narendra Modi pourrait en réalité aggraver la situation.

Le Premier ministre nationaliste mise en effet sur la libéralisation des marchés agricoles et la concurrence entre les industriels pour faire remonter les prix. Pour les opposants, cette réforme va surtout permettre aux conglomérats indiens de contrôler les prix et de les baisser au maximum, aggravant encore plus la crise agricole. La Cour suprême a ordonné le 12 janvier la suspension des trois lois agricoles à l’origine des manifestations mais les protestants ne s’arrêteront seulement lorsqu’une abrogation complète sera annoncée.